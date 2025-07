Agea, erogati oltre 41 milioni per Psr 2014-2022

Erogati da Agea 41.042.749,53 euro a favore di 830 domande di pagamento, nel contesto della programmazione dello Sviluppo rurale (Psr) programmazione 2014-2022 con riferimento a interventi No Sigc che non rientrano, in altri termini, nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo. Le erogazioni disposte dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura comprendono una serie di misure contributive volte a sostenere diversi aspetti del settore agricolo e rurale, a sostenere la diversificazione delle attività rurali e a promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato. Le regioni interessate, con le relative domande di pagamento, sono: Lazio 7.768.657,24 per 161 domande; Friuli-Venezia Giulia 7.648.609,09 per 75 domande; Puglia 6.078.459,14 per.149 domande; Campania 4.851.975,90 per.69 domande; Sicilia 4.431.226,96 per.92 domande; Liguria 2.721.866,74 per 124 domande; Umbria 2.685.141,24 per 54 domande; Basilicata 1.867.514,21 per 42 domande; Marche 1.233.021,89 per 24 domande; Molise 738.648,16 per.26 domande; Abruzzo 629.026,32 per 12 domande; Valle d'Aosta 388.602,64 per 2 domande.