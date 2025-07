Scoppio palazzina Torino, il sindaco incontra gli sfollati

"Una tragedia che ha segnato profondamente la città, resa ancora più inaccettabile da quello che sta emergendo dalle indagini. Auspico che ci sia quanto prima una certezza sui tempi di rientro. Per quello che è di nostra competenza noi ci siamo". Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha voluto portare oggi la sua solidarietà alle persone sfollate dopo lo scoppio nella palazzina di via Nizza, incontrandole nella scuola che ospita alcune delle famiglie. "Auspichiamo - dice - che si possa permettere a tutte le persone di poter riprendere, per quanto possibile, le condizioni di vita normali. Stiamo cercando, attraverso la Protezione civile comunale e i nostri servizi. sociali, di intervenire a sostegno delle diverse esigenze, che sono differenti da nucleo a nucleo e che stiamo esaminando singolarmente, come sostegno pratico ma anche psicologico ed emotivo". Il sindaco ricorda che "ci siamo fatti carico nell'immediatezza della gestione delle persone che non avevano un posto dove andare a dormire, attraverso strutture alberghiere e il sistema della Protezione civile, con questa scuola, per consentire un intervento di prima emergenza. Ora si cercherà man mano di dare risposte calibrate sulle esigenze di ciascuno". Quanto ai tempi per il rientro a casa, il responsabile della Protezione civile spiega che "per il quarto e quinto piano i tempi di recupero sono ovviamente molto più lunghi, ma si sta lavorando alla messa in sicurezza per consentire il rientro progressivamente nell'immobile. Alcune persone sono già rientrate all'interno 6 dal primo al terzo piano, anche se senza gas, e al 10 è probabile si possa rientrare la prossima settimana sempre fino al terzo piano e il primo e secondo piano al numero 8 potrebbero essere restituiti subito dopo".