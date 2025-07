Intesa Sanpaolo alle imprese di Asti, in arrivo i nostri fondi

"Abbiamo sviluppato un programma di soluzioni per accompagnare gli investimenti delle imprese di ogni dimensione e favorirne la crescita". Lo ha spiegato Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa Sanpaolo, presentando agli industriali astigiani il piano annunciato nei giorni scorsi di 17 miliardi per le imprese piemontesi nei prossimi quattro anni. "Grazie al rinnovato accordo con Confindustria rafforzeremo ulteriormente il sostegno al sistema produttivo della regione" ha detto Perusin. "E' un'opportunità concreta per sostenere innovazione e crescita delle imprese astigiane, rafforzando il nostro territorio nella sfida della transizione sostenibile" commenta Luigi Costa, presidente di Confindustria Asti. L'obiettivo è rilanciare lo sviluppo con particolare attenzione ai settori aerospazio, energia/idrogeno, robotica, intelligenza artificiale e scienze della vita senza dimenticare l'economia circolare, la mobilità e l'abitare sostenibile e favorendo la nascita e lo sviluppo di startup e pmi.