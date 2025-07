Confindustria e Politecnico rafforzano collaborazione

Squadra ampliata e agenda di lavoro allargata per garantire la operatività all'accordo di collaborazione siglato nel 2009 e rinnovato per la terza volta nel 2024 tra Confindustria Piemonte e il Politecnico di Torino. I contenuti sono stati illustrati nel corso del consiglio di presidenza di Confindustria Piemonte, cui ha partecipato il rettore Stefano Corgnati. "Questo accordo di collaborazione rappresenta un importante elemento di collegamento e dialogo costante tra Confindustria Piemonte e il Politecnico, affinché entrambe le parti forniscano ai nostri studenti sempre maggiori possibilità formative e lavorative è un passo concreto per la retention dei talenti. Nuove filiere e opportunità si stanno aprendo in questo momento di transizione tecnologica e ambientale, ma anche storica" spiega Amalberto. "Uno degli obiettivi di questo mandato rettorale è quello di stabilire con forza il legame storico e continuativo con il mondo dell'industria, che è nel Dna dell'ateneo, considerato a livello nazionale ed europeo proprio il Politecnico dell'industria in tale contesto, andremo ad approfondire ancora di più questo dialogo e scambio, partecipando alle commissioni attive in Confindustria Piemonte, in modo tale da fornire da una parte il nostro contributo verso le loro azioni strategiche, dall'altra coinvolgendoli nelle azioni che determinano le attività delle nostre missioni istituzionali" commenta Corgnati. Sono quattro gli ambiti della collaborazione: gestione delle attività dell'ambito ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico; didattica, alta formazione e formazione permanente; sviluppo territoriale, infrastrutturale e logistica; filiera del turismo.