Emergenza caldo, Ricca (Lega): "Ausiliari della sosta come rider e operai "

"L'ordinanza ideata dal Presidente Alberto Cirio e dalla Vicepresidente con delega al Lavoro Elena Chiorino è una scelta intelligente che va incontro a tutti coloro che si trovano a dover lavorare all'aperto anche nelle ore più calde della giornata. Chiediamo a Cirio e Chiorino di inserire tra i beneficiari delle misure previste dal provvedimento anche gli ausiliari della sosta, estendendo in questo modo le cautele anche a un categoria che ogni giorno lavora in condizioni assimilabili a quelle dei rider e degli operai nei cantieri". Così Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte.