Arrestata latitante nel torinese

Arrestata latitante nel torinese. Si tratta di una donna 60enne che dal 2024 era evasa dagli arresti domiciliari. A rintracciarla i carabinieri del nucleo investigativo.

La donna, riconosciuta quale membro appartenente all’ associazione per delinquere nell’inchiesta “Leonessa” – la cui organizzazione aveva elaborato un sistema per operazioni fiscali illecite con il fine di creare false compensazioni e di aggirare l’erario – si era rifugiata in un appartamento del rivolese.

Gli investigatori, dopo mesi di indagini, sono riusciti a individuare l’abitazione nella quale si nascondeva la donna, evasa già dal 2024 dal regime degli arresti domiciliari. La donna, trovatasi di fronte gli uomini dell’Arma, ha tentato per l’ultima volta di celare la sua vera identità declinando false generalità e opponendo resistenza, motivo per il quale è stata anche denunciata alla locale Procura.

Dovrà ora scontare una pena definitiva pari a 11 anni e 9 mesi di reclusione perché condannata per i reati di “associazione per delinquere”, “dichiarazione infedele”, “omessa dichiarazione”, “indebita compensazione”, “bancarotta fraudolenta aggravata”.