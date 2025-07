Morto a 90 anni il giornalista Ernesto Marenco

Ernesto Marenco, Esto per i colleghi giornalisti, è morto nella notte a 90 anni da compiere, in ospedale a causa di una malattia. Figlio del giornalista Roberto Marenco, iniziò a collaborare negli Anni Sessanta con la Rai per la cronaca locale, passando poi alla Gazzetta del popolo nel 1965, dove divenne capocronista. Nello stesso giornale trascorse tutto il periodo dell'autogestione, fino al fallimento della testata all'inizio degli Anni Ottanta. Attraversò in quella testata gli scontri nelle fabbriche, gli Anni di piombo, protagonista insieme ai colleghi nel raccontarne gli eventi. Passò allora a Stampa Sera sempre come capocronista, fino a diventarne vicedirettore. Fu anche corrispondente del Corriere della sera. Maestro di tanti giovani cronisti agli esordi, un asso dei titoli, coordinò, tra le altre, l'inchiesta sui medici che fece scalpore a fine Anni Sessanta, portata avanti da Claudio Donat Cattin e Vito Napoli, e con cui vinsero il premio Saint Vincent. Sono numerosi i colleghi che hanno trascorso con Ernesto Marenco almeno un tratto della loro carriera professionale e che avevano mantenuto con lui un'amicizia nel tempo. "Un collega gentile", "un professionista tanto autorevole da non avere bisogno di trattare male qualcuno per ottenere ciò che chiedeva", "instancabile, preciso, disposto a insegnare ai più giovani", "un collega eccezionale, di quelli che non ci sono più" sono i ricordi.