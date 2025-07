Greco, lieto di stare all'Egizio, posto più bello del mondo

"Ringrazio per la fiducia che mi è stata data. Sono estremamente lieto di poter continuare il lavoro e da parte mia ci sarà sempre grande passione e entusiasmo di lavorare nel posto più bello del mondo per un egittologo". A dirlo è stato il direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, che in occasione della presentazione di alcuni lavori di riallestimento, è tornato ad esprimere la soddisfazione per la conferma che gli era arrivata nei mesi scorsi per la guida del museo per un altro mandato. "Entusiasmo e passione non possono venire meno in un posto come questo, ci sono mille storie, sfaccettature e oggetti da raccontare", ha detto mentre la presidente della Fondazione, Evelina Christillin ha espresso a sua volta la gioia per la riconferma, "come speravamo", evidenziando "gli ottimi rapporti in corso con il ministero e l'orizzonte si è sgomberato dalle nubi precedenti".