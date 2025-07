Sanità: Fiaso, Vercellino nuovo coordinatore Piemonte

Luigi Vercellino, direttore generale dell'Asl To4, è il nuovo coordinatore regionale per il Piemonte della Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). Ad affiancarlo nel ruolo di vicecoordinatore è stato eletto Francesco Cattel, dal gennaio 2025 direttore generale dell'Asl Verbano-Cusio-Ossola. "Rivolgo le mie più sincere congratulazioni a Vercellino e Cattel per l'incarico ricevuto e auguro loro un buon lavoro - afferma in una nota il presidente di Fiaso, Giovanni Migliore -, certo che sapranno guidare con efficacia la rete piemontese, promuovendo innovazione, qualità e sostenibilità nella sanità pubblica regionale. Fiaso esprime inoltre un sentito plauso alla coordinatrice uscente, Chiara Serpieri, per il proficuo lavoro svolto e l'importante contributo alla rete regionale, auspicando di poter continuare a beneficiare della sua preziosa esperienza". "Sono profondamente onorato per la fiducia unanime che mi è stata accordata - commenta Vercellino-. Ringrazio tutti i colleghi per il sostegno e rivolgo un sentito ringraziamento alla dottoressa Serpieri per l'impegno e i risultati raggiunti durante il suo mandato. Auspico di poter continuare a contare sulla sua preziosa esperienza e collaborazione per affrontare insieme le sfide presenti e future della sanità piemontese". La Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere è nata nel 1998 per sostenere e promuovere il rafforzamento e lo sviluppo del modello aziendale in sanità come strumento per rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini, garantendo la sostenibilità del sistema. Presente in tutto il territorio nazional,e associa ormai più dei due terzi di Aziende sanitarie, ospedaliere ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs).