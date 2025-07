Piemonte chiede il ripristino di due treni Cuneo-Torino

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all'unanimità un ordine del giorno presentato dal consigliere Claudio Sacchetto (FdI), che impegna la Giunta a ripristinare le corse ferroviarie delle 4.19 da Cuneo e delle 23.35 da Torino, soppresse durante la pandemia e non più riattivate. La misura, inserita nel contesto del Ddl 81 di variazione al bilancio 2025-2027, rafforza l'impegno già espresso dall'assessore ai Trasporti, Marco Gabusi, che aveva annunciato l'intenzione di riattivare i due collegamenti in risposta a un'interrogazione della consigliera Giulia Marro (Avs). "Con questo odg - dichiara Sacchetto - il Consiglio regionale ha dato un chiaro segnale politico: riportare la tratta Cuneo-Torino ai livelli pre-Covid è una priorità. Ringrazio la collega Marro per il lavoro sinergico e la condivisione dell'odg, e l'intero Consiglio per il sostegno unanime a favore dei cittadini e dei pendolari" Il costo annuo stimato per il ripristino è di circa 945mila euro.