Salvini, programmati e finanziati progetti per 200 mld al 2032

"Noi abbiamo un dato aggregato superiore ai 200 miliardi di investimenti che sono progetti non solo programmati, ma finanziati" fino al 2032. Lo ha dichiarato Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, durante l'evento 'Italia e Giappone: un ponte tra Europa e Asia per la mobilità del futuro', organizzato da Il Sole 24 Ore al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka. Salvini ha anche sottolineato che "per il governo l'obiettivo è di arrivare al 2032 perché quello che vedete oggi possa essere realtà". Nei 200 miliardi di piani di ammodernamento per le infrastrutture italiane, il ministro ha ricordato che 125 sono destinati agli investimenti per migliorare lo stato delle ferrovie, in particolare l'alta velocità, e che ci sono "500 cantieri di manutenzione programmata". Altri 44 miliardi hanno come obiettivo i 32.500 km di rete nazionale autostradale, di cui 4,5 per la manutenzione. Grande importanza, per il ministro, ha anche il capitolo acqua: 6,3 miliardi sono investiti per interventi su dighe, acquedotti, fognature. Altri 30 miliardi sono destinati alle metropolitane, di cui 3,8 per la metro C di Roma, e 2,8 miliardi vanno invece per recuperare "alcune migliaia di case popolari" che, ha detto Salvini, "torneranno abitabili entro giugno dell'anno prossimo".