ALTA TENSIONE

Saluti romani e violenza razzista, tra i neonazi i figli dell'assessore

Dalla carte dell'indagine che ha portato al sequestro della sede Edoras di Avanguardia Torino emerge uno spaccato inquietante, tra rituali d'iniziazione e raid. Coinvolti Carlo e Matteo Vignale, il cui padre siede nella giunta regionale del Piemonte

Nel cuore operaio del Lingotto di Torino si nascondeva un vero e proprio covo neonazista e neofascista, luogo di ritrovo per adepti provenienti da tutta Europa. Quel locale, affittato con la scusa di “studiare la storia”, era invece teatro di rituali violenti e di un odio razziale e politico che si manifestava senza filtri.

Secondo le carte dell’inchiesta, coordinate dalla gip Paola Odilia Meroni e condotte dai pm Manuela Pedrotta e Davide Pretti, il gruppo denominato “Avanguardia Torino” organizzava riunioni dove, all’apertura, i militanti, disposti in due file parallele, facevano passare a torso nudo il “neofita” che veniva picchiato fino a fargli urlare “Heil Hitler!”, frase cui rispondevano tutti a squarciagola: «Heil Hitler! Heil Hitler!».

Il locale di via Tibone 2 era tappezzato di bandiere tricolori accanto a stendardi ispirati a “Il Signore degli Anelli” (come quello di Rohan o l’insegna “Edoras”), simboli che intrecciavano l’estremismo politico a una mitologia identitaria esoterica. Nei mesi, gli investigatori hanno documentato cori e inni inneggianti a Mussolini e Hitler, come il celebre ritornello cantato il 27 aprile 2024 durante un concerto rap: «Heil, heil, heil! Camicia nera trionferà!», e invocazioni a Hristo Lukov, gerarca nazista bulgaro assassinato nel 1943.

Il repertorio comprendeva anche omaggi a Sergio Ramelli, militante di estrema destra ucciso a Milano nel 1975, e persino a battaglioni ucraini di estrema destra. Non mancavano frasi apertamente anti-islamiche: «Europa cristiana, mai musulmana!», o cori come «Odio il kebab e la Madama, bevo la birra e mangio il maiale fino a crepare», scanditi pochi giorni prima di Natale.

Gli atti di violenza non si limitavano al locale: il 28 aprile 2024, armati di guanti con nocche d’ottone, i militanti tentarono di aggredire quattro cittadini marocchini ai Murazzi, emettendo versi gutturali e ululati in stile scimmiesco. Un’aggressione sfuggita per un soffio grazie alla fuga delle vittime.

Nel giugno 2024 la sede ha ospitato un raduno neonazista europeo, con la “chiamata al presente”, un rituale in cui viene evocato il nome di un defunto camerata e la risposta corale è “Presente!”, accompagnata dal saluto fascista o nazionalsocialista. Atti che la Cassazione considera indice di una pericolosa riorganizzazione del disciolto partito fascista.

Tra i 17 indagati compaiono nomi noti. Enrico Forzese, ex Fratelli d’Italia, figura nota del circuito neofascista torinese; Mattia Borsella, fermato in Francia durante una manifestazione; Matteo Marzorati. Ma soprattutto, la vicenda assume una piega politica per la presenza di due figli dell’assessore regionale al Patrimonio e Personale, Gian Luca Vignale: Carlo e Matteo. Pur non essendo indagato, Vignale si ritrova al centro di una vicenda che mette in luce la permeabilità di certe famiglie alle ideologie estremiste.

Gian Luca Vignale, cresciuto politicamente in Alleanza Nazionale dagli anni ’90, ha costruito negli anni una solida carriera istituzionale, approdando oggi in giunta regionale con un ruolo chiave. Il suo passato da militante della destra sociale postfascista è noto, ma la vicinanza ideologica dei suoi figli agli ambienti di Avanguardia Torino è un problema che rischia di pesare sul suo profilo pubblico.

Ci sono anche un cantautore e il frontman di un gruppo metal nell’elenco degli indagati: Emanuele Tesauro, 51 anni, già leader degli Hobbit, storica band perugina considerata di “rock nazionalista”, e Paolo Tarantino, 40 anni, cantante dei Quen Reborn. Entrambi sono citati nei capi d’accusa per le modalità con cui si sono esibiti nel locale. Gli investigatori, per esempio, hanno messo sotto osservazione un evento musicale, il 30 novembre 2024 con la presenza di diversi gruppi italiani e stranieri dagli stessi classificati di “genere Rac (rock againts comunism)”. In quell'occasione, Tesauro propose al pubblico i brani “Claretta e Ben”, “A noi la morte non ci fa paura” e “Me ne frego”, considerati dagli inquirenti una “esaltazione della dittatura fascista”, e intonò un “coro antisemita”. Quindi si esibirono i Quen Reborn, il cui cantante, Tarantino, si mise a scandire parole discriminatorie contro la religione islamica e di incitamento alla violenza contro gli israeliani (“viva Hamas, Hezbollah, gloria eterna a Nasrallah ... con i caccia e con i mig bombardiamo Tel Aviv”).

Il proprietario del locale, Umberto Ruggiero, che si qualifica come comunista, addirittura vicino ai Carc, organizzazione extraparlamentare, spiega di aver “provato un senso di liberazione” quando gli hanno sequestrato l’immobile: “Non avevo idea che dentro quei muri si respirasse quell’aria. Mi avevano detto che volevano studiare la storia, ma è stata una bugia”.

Questa indagine è solo la punta dell’iceberg di un fenomeno che si insinua nel tessuto urbano e politico di Torino, con implicazioni che superano il mero fenomeno criminale e raggiungono la sfera politica e sociale. Un segnale d’allarme su come l’estremismo, anche con legami familiari in posizioni di potere, possa tentare di rigenerarsi in modi nuovi e potenzialmente pericolosi.