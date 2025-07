Carcere Torino, detenuti sul tetto per protesta

Due detenuti nel carcere di Torino sono saliti sul tetto di un padiglione per protesta e sono scesi dopo la mediazione del personale di polizia penitenziaria. Lo comunica il sindacato Sappe, il cui segretario regionale, Vicente Santilli, sottolinea che "gli eventi critici si registrano ogni giorno in tutti gli istituti italiani al punto da non fare quasi più notizia". I detenuti, entrambi di origini extracomunitarie, verso le 13 si sono inerpicati sul tetto del padiglione C chiedendo di parlare con un magistrato e dimostrare la loro innocenza. Donato Capece, segretario generale del Sappe, esorta a "non lasciare da soli le donne e gli uomini della polizia penitenziaria" e afferma che "servono regole ferree per ristabilire ordine e sicurezza nelle carceri, attuando davvero quella tolleranza zero verso i detenuti violenti convinti di poter continuare a delinquere nella impunità assoluta". "Il Governo - conclude - vada avanti nelle politiche di prevenzione e di contrasto all'illegalità, anche in carcere, con provvedimenti urgenti".