Imbrattamenti sede FdI e Rai, quattro indagati a Torino

La Digos della Questura di Torino ha eseguito oggi quattro perquisizioni domiciliari, su delega della Procura, nei confronti di altrettanti militanti dell'area anarchica indagati per i reati di danneggiamento, minacce aggravate, imbrattamento e travisamento. Le indagini riguardano quanto accaduto il 6 giugno scorso, quando fu danneggiata e imbrattata la sede del partito Fratelli d'Italia in via Martorelli 26/A. Uno degli indagati è accusato anche di avere imbrattato, il 3 luglio scorso, l'Auditorium Rai di via Rossini e la sede Rai di via Verdi 14, durante un corteo estemporaneo legato all'apertura del processo a carico dei 19 imputati per devastazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, per i fatti del 4 marzo 2023 durante il corteo nazionale in solidarietà all'anarchico Alfredo Cospito.