Pompeo (Pd), la Regione agevoli i green team negli ospedali

"L'ospedale Santa Croce di Moncalieri (Asl To5) ha avviato con successo, nel 2024, il progetto Sale operatori sostenibili. che ha portato a una significativa riduzione, del 30%, dei rifiuti infetti e a una potenziale diminuzione dell'89% del packaging in plastica grazie all'utilizzo dei custom pack. Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come pratiche innovative e sostenibili possano contribuire a ridurre l'impatto ambientale del settore sanitario. La sanità, quinto settore per produzione di rifiuti inquinanti, può e deve fare di più per diventare più ecocompatibile, in linea con gli impegni del Green Deal europeo e con la necessità di rispettare obiettivi di neutralità climatica entro il 2050". A raccontarlo è la consigliera regionale del Partito democratico Laura Pompeo. "Considerati gli ottimi risultati ottenuti a Moncalieri e a seguito di un confronto con le dottoresse Laura Bruzzese, Cristina Balmento e Federica Pirro, ho presentato un'interrogazione per sapere dall'assessore regionale alla sanità che cosa intenda fare per agevolare e supportare la creazione di green team aziendali, che si occupino di efficientare le strutture sanitarie e socio-sanitarie della Regione Piemonte dal punto di vista ecologico, se intenda formulare un piano d'azione dettagliato per la diffusione di buone pratiche che vadano a ridurre i rifiuti e, nel caso che la Giunta voglia estendere il progetto su scala regionale, quali siano le tempistiche stimate, le risorse finanziarie e umane che si ritiene occorra dedicare, e quali gli strumenti di supporto. Voglio capire infine se l'assessore abbia già avviato una valutazione complessiva dell'impronta ambientale del proprio sistema sanitario e se siano previsti obiettivi misurabili per la riduzione delle emissioni e dei rifiuti nel settore sanitario piemontese nei prossimi anni e se e come intenda monitorare i progressi e rendicontare pubblicamente i risultati derivanti dall'implementazione di queste iniziative di sostenibilità nelle strutture sanitarie regionali" aggiunge la consigliera regionale Pd.