Proposta Pd, 750 milioni di contributi a studenti per usare Tpl

Un contributo fino a 300 euro per studenti tra i 14 e i 24 anni, le cui famiglie hanno un Isee fino a 30mila euro, per acquistare abbonamenti al trasporto pubblico locale per il tragitto fra la residenza e il luogo di studio: è uno degli aspetti previsti da una proposta di legge del Pd, presentata nella sede del partito con la segretaria Elly Schlein, e che ha un costo complessivo di 750 milioni di euro. Come ha spiegato Antonio Misiani, responsabile economico del Partito democratico, si tratta di "un'iniziativa per il diritto alla mobilità degli studenti che rientra in una battaglia che il partito porta avanti in Parlamento e nelle amministrazioni locali". Il contributo per gli abbonamenti "riprende iniziative già in atto in Emilia Romagna e Campania", ha sottolineato Misiani, illustrando poi il secondo pilastro della proposta: "un fondo per finanziare un contributo fino a 250 euro per garantire il diritto al rientro (da una sede di studio oltre i 300 chilometri di distanza dalla residenza, sempre con soglia Isee fino a 30mila euro), e per rafforzare la scontistica per i fuorisede sul biglietto ferroviario". "Si tratta di un impegno significativo ma non enorme - ha osservato Misiani .- se pensiamo ad altre spese di questo governo che noi abbiamo duramente contestato. Questa proposta si inserisce in un più grande filone di iniziative del Pd, serve per difendere il diritto allo studio e per aiutare le famiglie che devono sostenere i costi per i figli studenti". Il Coordinatore nazionale dei circoli Pd trasporti, Antonio Casella, ha aggiunto che la proposta di legge è "il primo tassello per rendere il Tpl utile e più funzionale, per farlo uscire da una crisi senza precedenti e per avere città più sostenibili: il trasporto è davvero pubblico quando diventa utile".