POLITICA & SANITÀ

Agenas, stallo alla messicana. De Luca sfida il Nord

Fronti opposti tra le Regioni per l'Agenzia dei servizi sanitari. La presidenza è vacante da oltre un anno. Il governatore campano vuole il suo assessore al Bilancio. Il centrodestra punta sulla leghista ligure Viale. E Schillaci cincischia ancora sul direttore (manca pure quello)

Le questioni di cui Agenas è chiamata ad occuparsi sono molte e spesso cruciali per il sistema sanitario italiano, incominciando dalle liste d’attesa per arrivare alle strutture previste dal Pnrr. Ma, pur di fronte a queste incombenze e a un ruolo che negli anni è andato allargandosi, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali continua, ormai da troppo tempo, a restare in un limbo tra interim e supplenze nelle sue posizioni di vertice, sia politico sia tecnico. E anche gli ultimi segnali che arrivano, incrociando quelli che partono dalle Regioni con quelli che originano del Ministero della Salute, non lasciano presagire una soluzione a breve, aprendo piuttosto all’ipotesi di un commissariamento.

Poltrone vacanti

Le poltrone cui trovare un nuovo titolare sono due. Una è quella del presidente, l’altra del direttore generale. Due nomine la cui scelta spetta rispettivamente alla Conferenza delle Regioni e al ministro Orazio Schillaci. Quest’ultimo sembra voler aspettare di veder risolta la questione della presidenza per poi indicare il nome che, tuttavia, nessuno è certo il ministro abbia già in tasca con tutti i via libera politici del caso e i placet dell’alta burocrazia sanitaria.

Dunque la questione, al momento, è soprattutto politica e non poco condizionata anche da rivendicazioni territoriali. Dopo la decadenza, un anno fa, in seguito a vicende giudiziarie del presidente Enrico Coscioni il suo posto era stato occupato quale facente funzione da Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità del Veneto. Ma anche il mandato di Lanzarin è terminato qualche mese addietro e l’assessore di Luca Zaia è sostituita a sua volta da Milena Vainieri, già nel cda di Agenas dal 2021 su indicazione del ministero.

Liste d'attesa e Pnrr

Una procedura eccezionale, quella della presidenza ad interim, che rischia di diventare prassi proprio in un periodo in cui all’Agenas servirebbe stabilità e visione di lungo periodo, nonché un’azione attenta su dossier strategici come la già citata piattaforma per il monitoraggio delle liste d’attesa, la road map sulle strutture del Pnrr, la telemedicina, l’edilizia sanitaria e non da ultimi i bilanci della sanità a rischio per la gran parte delle Regioni.

Il nodo parecchio aggrovigliato che ha un capo del filo in Campania e nella sinistra e l’altro in Liguria e nel centrodestra fino a oggi non si è riusciti a scioglierlo e le previsioni non lasciano ben sperare. Per dare finalmente un titolare con tutti i crismi a quella carica, il centrodestra punta sull’ex assessore alla Sanità ligure dal 2015 al 2020, la leghista Sonia Viale. Contro l’ex sottosegretaria nell’ultimo governo di Silvio Berlusconi, non più rieletta alle ultime regionali liguri, da Napoli alza le barricate Vincenzo De Luca, in rotta con suo partito per il terzo mandato, ma sostenuto dal campo largo in questa battaglia contro i nordisti. Il governatore campano e tutta la sinistra nella conferenza presieduta dal friulano Massimiliano Fedriga, vogliono portare alla presidenza di Agenas Ettore Cinque, assessore al Bilancio della giunta De Luca.

Dai due fronti, finora, non ci si smuove anche se il Cencelli in camice bianco, ammesso in camera caritatis pure da più di un esponente della destra, finirebbe con il dare un po’ più di ragione al governatore sceriffo, visto che la sua Regione nei posti di vertice della sanità nazionale è poco o per nulla rappresentata.

Piemonte "servito"

In più, la nomina di Viale, pesata territorialmente, colliderebbe con quella di un altro ex assessore ligure alla sanità come Angelo Gratarola dall’inizio del 2024 nel Cda di Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. Lo stesso principio che varrebbe nel caso in cui al posto di Viale quale candidato in pectore di ci fosse l’assessore del Piemonte Federico Riboldi, il quale per il già citato Cencelli si troverebbe la sua Regione già coperta all’Istituto Superiore di Sanità con il posto nel cda occupato dal suo predecessore, il leghista Luigi Icardi al quale nessuno si sognerebbe, pur nell’ipotetica eventualità, di fare un passo indietro.

Riboldi da Icardi ha ricevuto in eredità il ruolo di vicecoordinatore vicario della commissione Salute in Conferenza delle Regioni, altro incarico di fatto incompatibile con la presidenza di Agenas, dove invece l’assessore piemontese, magari con una presidenza alla sinistra e al Sud, potrebbe occupare un posto nel cda.

Cicchetti amari

Tutte ipotesi che potrebbero infrangersi contro una prospettiva data sempre meno improbabile, ovvero quella di affidare l’agenzia a un commissario. Perché se da un anno si aspetta il presidente, da poco meno manca il direttore generale. Sette mesi dopo le dimissioni a sorpresa di Domenico Mantoan il facente funzione è ancora Giulio Siccardi. Qualche mese addietro era circolato più di un nome, tra ambizioni, corate e sgambetti. All’inizio di giugno, però, Schillaci ha a chiamato al ministero come nuovo direttore della Programmazione sanitaria Walter Bergamaschi in sostituzione di Amerigo Cicchetti. Per quest’ultimo il ruolo di esperto confermatogli dal ministro potrebbe essere un po’ poco. Più voci indicano proprio in quello di Cicchetti il nome, forse non il solo, che Schillaci ha pronto per la direzione dell’Agenas. Aspettando che le Regioni si mettano d’accordo.