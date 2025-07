FINANZA & POTERI

Poggi paga la cambiale a Lo Russo.

Crt, 32 milioni al Comune di Torino

Dopo gli 8 milioni alla Regione, la Fondazione stanzia un bel pacchetto di euro per rifare le strade della città. "Ma non siamo un bancomat, aiutare il territorio è il nostro dovere" dice la presidente. Intanto il sindaco ringrazia e porta a casa

Dopo aver firmato il protocollo d’intesa con la Regione Piemonte due giorni fa, assicurando 8 milioni di euro nelle casse del Grattacielo Piemonte, Fondazione Crt va in soccorso anche del Comune di Torino, con un contributo straordinario di 32 milioni di euro per la cura del suolo pubblico cittadino e la riqualificazione degli spazi urbani, nell’ambito del progetto “Torino cambia-Spazi che uniscono”, che porterà alla creazione di 140 cantieri – distribuiti in ogni zona della città – da qui alla primavera del 2027. Una bella boccata d’ossigeno per le casse comunali, ma la presidente della Fondazione Anna Maria Poggi, che ha presentato stamattina il progetto insieme al sindaco Stefano Lo Russo nella sede di via XX settembre, non vuole sentir parlare di bancomat: “Elargire denaro sul territorio è dovere legale di tutte le fondazioni bancarie. Questo non è un intervento a vantaggio del Comune, ma di tutti i torinesi”, ha precisato, annunciando che questo è solo il primo passo e che presto verranno presentati altri interventi per la città.

La cambiale

Tuttavia, non sfugge che l’operazione abbia un sapore che va oltre la mera filantropia. Dopo le burrascose vicende che hanno scosso l’ente – dalle dimissioni di Fabrizio Palenzona alle ombre di un presunto “patto occulto” sulla governance, fino allo strappo con le istituzioni – la Poggi sembra aver intrapreso una missione ben più ambiziosa del semplice adempimento degli obblighi statutari. Con il protocollo d’intesa con Cirio e ora con il maxi-contributo a Lo Russo, la presidente pare intenzionata a tessere una rete di alleanze strategiche, saldando il debito di riconoscenza prima con il governatore e ora con il sindaco se non per aver “benedetto” di certo non ostacolato la sua elezione. Un’abile mossa per conquistare una legittimazione definitiva agli occhi delle istituzioni e della politica, che non può che gongolare di fronte a questa pioggia di fondi. La Poggi, con il suo stile arrembante, non si limita a erogare risorse, ma si posiziona come regista di un nuovo dialogo tra Fondazione e territorio, puntando a sanare le fratture del passato e a garantirsi un ruolo nella cabina di regia torinese. E se la presidente insiste che questi interventi sono per i cittadini, il sospetto che stia anche pagando una “cambiale” politica per consolidare il suo potere a Palazzo Perrone è difficile da scacciare.

Il progetto

Gli interventi finanziati dalla Fondazione Crt andranno a rammodernare i 21 milioni di metri quadri di suolo pubblico cittadino, attraverso il rifacimento di strade, marciapiedi, aree pedonali e segnaletica, con l’ausilio delle nuove tecnologie e la definizione di un quadro prioritario degli interventi, distribuito su 11 lotti operativi. “Grazie a questo intervento miglioriamo la sicurezza e il decoro degli spazi comuni”, ha commentato il sindaco Lo Russo, che si scusa per i troppi cantieri aperti in giro per la città e creano non pochi disagi ai torinesi. “Speriamo di chiudere qualche cantiere, altrimenti il mio indice di popolarità continua a scendere”, ha detto in riferimento alla classifica del gradimento dei sindaci pubblicata pochi giorni fa dal Sole 24 Ore, che lo vede al 72esimo posto. L’importo del finanziamento made in Crt è sei volte maggiore dei fondi attualmente stanziati per la cura del suolo pubblico. A buon rendere.

Le cifre

La presidente ha poi voluto precisare che i 32 milioni di euro messi a disposizione del Comune non intaccano il patrimonio e le erogazioni previste nei prossimi anni dalla Fondazione, ma fanno tutti parte di un fondo di accantonamento dovuto ai ritorni fiscali previsti dalla legge 178 del 2020. “Questo intervento è il più democratico possibile, essendo indirizzato a tutte le zone della città, dai quartieri periferici a quelli più centrali. Un territorio più curato è anche un territorio più sicuro”, ha dichiarato la giurista ciellina, che preannuncia altri interventi a sostegno della città, con il prossimo che verrà annunciato a settembre. Intanto Lo Russo ringrazia, proprio come Cirio due giorni fa: dove non arrivano i fondi pubblici ci pensa Mamma Crt.