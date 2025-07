A Torino più forte crescita dell'ecosistema innovativo in Europa

L'ecosistema innovativo di Torino continua a crescere, in controtendenza rispetto ad altre città europee. È quanto emerge dall'ultimo Global Startup Ecosystem Report 2025, realizzato da Startup Genome, la principale organizzazione a livello mondiale nello sviluppo di ecosistemi di innovazione, partner di governi e imprese in oltre 60 Paesi. Anche quest'anno, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Fondazione Compagnia di San Paolo e Startup Genome hanno collaborato per analizzare e valorizzare l'ecosistema imprenditoriale di Torino nel Report. Tra le città europee, Torino è quella il cui ecosistema innovativo, nel 2024, ha registrato una delle crescite maggiori, passando tra le prime 80 al mondo, dal posizionamento 81-90 a quello 71-80 a livello globale. Torino si distingue registrando un aumento del 19% dell'Ecosystem Value, m in particolare nei settori Smart City, AI & Big Data e Space-tech. "Intesa Sanpaolo Innovation Center ha contribuito a trasformare Torino in un ecosistema dell'innovazione riconosciuto a livello internazionale e a rafforzare la competitività a livello locale e globale, attraendo startup, stimolando una crescita sostenibile e la ricerca di soluzioni ad alto impatto per le sfide globali" spiega Paola Angeletti, presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center. "Il riconoscimento di Torino come Capitale Europea dell'Innovazione da parte della Commissione Europea e le 56 posizioni scalate nel ranking globale di Startup Genome negli ultimi cinque anni testimoniano l'efficacia degli interventi coraggiosi messi in campo dagli ecosystem developer locali, tra cui la nostra Fondazione, con l'obiettivo di posizionare Torino sulla mappa mondiale degli ecosistemi dell'innovazione" afferma Marco Gilli, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo.