ECONOMIA DOMESTICA

Innovare è un vero affare (ma manca il personale)

Il 55% delle imprese torinesi ha introdotto nuovi impianti e tecnologie innovative. Le realtà piccole spendono di più: il 43% delle start up indica un investimento superiore al 5% del fatturato, contro il 13% delle medie e grandi. La difficoltà nel reperire lavoratori qualificati

Sarà una banalità, ma chi investe in ricerca tecnologica fattura di più. Adesso a certificarlo ci sono i numeri. La Camera di Commercio di Torino e il Politecnico hanno presentato i dati dell’Osservatorio sulle imprese innovative del Torinese. Analizzate 1.950 realtà del territorio, dalle grandi aziende consolidate alle start up. Non solo note positive, però, perché tra le segnalazioni emergono anche tre ostacoli all’innovazione.

Fattore necessario

L’innovazione non è soltanto un valido supporto, ma un fattore necessario per la crescita del business. A ribadirlo è stato Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di Commercio di Torino: “Chi investe nella ricerca applicata e con lo scivolo tecnologico ha impatti positivi anche sul proprio volume d’affari”, ha spiegato il numero uno di Palazzo Birago.

“Ormai le imprese torinesi hanno chiaro che l’innovazione è un supporto quasi necessario per la loro crescita”, ha poi aggiunto, sottolineando come il territorio sia pronto. “Tanto che la domanda e l’offerta per quanto riguarda le figure professionali è sbilanciata sulla domanda. Le imprese hanno capito che c’è bisogno di innovazione, hanno una forte richiesta di professioni che le accompagnino in questa crescita e lavoriamo con il Politecnico per colmare e ridurre il gap”.

I numeri dell’indagine

L’indagine ha raccolto le risposte di 428 imprese torinesi, di cui il 7,5% grandi, il 16% medie, il 60,5% piccole e micro, e il 16% start up innovative. Realtà differenti che spaziano dall’offerta di servizi (il 70% delle start up) alla produzione di beni (il 70% delle medie e grandi imprese); che guardano all’export, ma con volumi differenti (pesa il 76% per le medie e grandi, solo il 35% per le start up); con portafogli clienti più o meno concentrati (per le start up, il 60% del fatturato dipende da tre clienti principali). È in questo contesto che si muove l’innovazione, che può essere di prodotto, di processo o di ricerca e sviluppo. Dalla ricerca emerge che il 66% delle aziende ha introdotto innovazioni di prodotto, il 71% di processo, circa la metà investe regolarmente in ricerca e sviluppo.

Per fare cosa

Innovare è necessario, ma con quale obiettivo? La risposta può sembrare ovvia, ma secondo l’indagine dell’Osservatorio, i percorsi di innovazione intrapresi dalle imprese del territorio hanno principalmente lo scopo di migliorare la qualità di prodotti e servizi. Questo vale per tutte le tipologie di impresa analizzate.

E come si innova? Per il 55% delle medie e grandi imprese, attraverso soluzioni strutturali, come l’introduzione di impianti e macchinari. Diverso invece l’approccio delle start up, che puntano su un’innovazione più radicale: nel 43% dei casi si tratta di un percorso esplorativo, di ricerca che possa condurre a vere e proprie novità.

Quanto si spende

La spesa in innovazione e digitalizzazione varia in base alla dimensione aziendale. Ma, a sorpresa, sono le realtà più piccole a spendere di più: il 43% delle start up indica un investimento superiore al 5% del fatturato, contro il 13% delle medie e grandi imprese. La maggior parte di queste ultime si attesta tra il 2% e il 5%.

I tre ostacoli

Non tutto è oro quel che luccica. Sono stati individuati tre principali ostacoli all’innovazione: la mancanza di risorse finanziarie, la carenza di finanziamenti pubblici e la difficoltà nel reperire personale qualificato.

Il tema dei finanziamenti è centrale, si legge nell’analisi. L'autofinanziamento rappresenta la principale fonte per sostenere le spese in innovazione, con il rischio di una forte dipendenza dal ciclo economico. Seguono, distanziati, i contributi pubblici a fondo perduto e le agevolazioni fiscali. Le pmi risultano più attive nell’uso del credito bancario a medio-lungo termine, mentre le start up si distinguono per un maggiore ricorso al capitale dei soci preesistenti e, in parte, a nuovi soci e venture capital.

Sul fronte dei bandi competitivi, circa la metà delle imprese ha ottenuto finanziamenti tra il 2021 e il 2023. In particolare, il 25% con fondi da leggi regionali e il 12% con fondi Pnrr. Sullo specifico tema della digitalizzazione, il 46% delle imprese ha utilizzato misure pubbliche.