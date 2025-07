SANITÀ

Pronto Soccorso, codice rosso. Mancano oltre 3.500 medici

Il 17% dei turni resta scoperto. I professionisti dipendenti riescono a garantire solo il 62% del fabbisogno di personale. I dati drammatici dell'indagine di Simeu. L'incognita dei gettonisti. De Iaco: "In Piemonte almeno 10 reparti di emergenza funzionano con le coop"

Nei Pronto Soccorso italiani mancano almeno 3.500 medici, pari al 38% dell’organico necessario. Ma il dato ancora peggiore riguarda quei turni dove circa la metà della carenza appena citata non viene coperta da alcun servizio, lasciando il legittimo dubbio sul ricorso a straordinari oltre il limite o a casi in cui a fronte, poniamo, della necessità di tre medici la struttura lavora affidandosi soltanto a due. Tant’è che nell’allarmante report appena divulgato da Simeu, la Società italiana di medicina di emergenza e urgenza, si evidenzia come “la proiezione nazionale rileva che non meno di 550 medici siano del tutto assenti e non sostituiti con alcuna soluzione contrattuale”.

Due medici al posto di tre?

Numeri e situazioni che certo non possono stupire, visto che la situazione della prima linea ospedaliera è nota da tempo nella sua gravità, ma che allarmano ulteriormente se si considera che la stessa Simeu che ha basto la ricerca sun campione composto per il 26% da Dea di II livello, per il 57% da Dea di I livello, e per il 17% da Pronto Soccorso, avverte che “i dati che ne emergono potrebbero essere sottostimati”. Dunque un quadro potenzialmente ancor più drammatico rispetto a quello che evidenzia come il servizio di Pronto Soccorso sia “solo per il 62% coperto con medici dipendenti del servizio sanitario, mentre il restante 38% è coperto da altre figure professionali o – come si diceva - del tutto scoperto”.

Peggio al Sud

Dallo studio emerge come le carenze si rivelano pari al 36% nelle regioni settentrionali e non inferiori al 42%, con punte decisamente più alte, nel resto d'Italia. Secondo Mirko Di Capua, segretario nazionale della società scientifica “In termini assoluti le carenze maggiori si registrano nei Dea di II livello, che hanno necessità di organici ben più numerosi. Ma il dato percentuale, enorme, delle carenze nelle strutture più periferiche rivela una condizione allarmante: la rete dell'Emergenza Urgenza dovrebbe necessariamente essere capillare e molto efficiente anche in periferia, dove invece le difficoltà in termini di governo delle strutture ed erogazione del servizio si stanno rivelando tremende”.

Nel campione esaminato circa il 20% dei medici attualmente in servizio è rappresentato da specialisti in medicina d'Emergenza Urgenza, il 9,5% dei dipendenti è costituito da specializzandi assunti grazie al decreto Calabria, oltre a un ulteriore 2% assunto in altro modo.

Sos specializzandi

“Il fatto che circa il 12% della forza lavoro nei Pronto Soccorso sia oggi costituito da specializzandi con contratto di dipendenza a tempo pieno non può più essere ignorato – avverte Simeu -perché è il segnale evidente che l'attuale modello di formazione postlaurea è superato e serve una riforma strutturale'”: restante 43% delle necessità.

Per quanto riguarda le cooperative o società di servizi che forniscono i gettonisti l’indagine conferma che cono diffuse su tutto il territorio nazionale con le sole eccezioni della Sicilia e della Toscana. “Pur in una sensibile variabilità locale, sulla media nazionale le cooperative forniscono un numero di equivalenti medici - ossia numero virtuale di medici calcolato sulla base delle ore fornite - pari al 18% delle carenze; 7% del totale delle necessità di organico” si legge nel rapporto.

Il nodo gettonisti

E proprio su questo fronte Simeu evidenzia che “è stato calcolato come, in ottemperanza alle attuali indicazioni, i contratti con le cooperative saranno in scadenza nel 42% dei casi entro i prossimi 3 mesi; nel 26% dei casi entro i prossimi 6 mesi; nel 32% dei casi entro i 12 mesi. E la scadenza dei contratti, in molti casi imminente, “apre scenari di ulteriore incertezza cui sarebbe davvero necessario dare risposte in tempi brevissimi. Basti pensare – ricorda Fabio De Iaco ex presidente di Simeu e direttore del Dea del Maria Vittoria di Torino – che sono almeno una decina in Piemonte i Pronto Soccorso che funzionano grazie ai medici delle cooperative i cui contratti scadranno al massimo entro sei mesi”.