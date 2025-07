ECONOMIA DOMESTICA

Ex Ilva, si stringe il cerchio. Piemonte col fiato sospeso

Mentre il governo prepara il tavolo "decisivo" del 15 luglio, gli stabilimenti di Novi Ligure e Racconigi restano in bilico. Tra incognite sulla decarbonizzazione, dubbi sugli investitori e un piano industriale ballerino, per i 700 lavoratori piemontesi il tempo stringe

Una vertenza annosa che si trascina da anni, un colosso industriale in crisi e due stabilimenti piemontesi, Novi Ligure e Racconigi, con il fiato sospeso. La vicenda dell’ex Ilva, il gigante siderurgico azzoppato di Taranto, tiene in ostaggio il futuro di quasi 11 mila lavoratori in tutta Italia, di cui 700 in Piemonte, senza contare l’indotto che rischia di essere travolto. Il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha convocato per il 15 luglio l’ennesimo tavolo a Roma, dove si giocherà una partita cruciale per il destino dell’acciaio italiano. Ma per i due impianti piemontesi, il rischio è che l’esito possa segnare un punto di non ritorno.

Il Nord resta al palo

Al centro della discussione c’è la decarbonizzazione di Taranto, il cuore pulsante della produzione di acciaio primario, indispensabile per settori strategici come automotive, elettrodomestici e difesa. L’obiettivo è chiaro: rendere lo stabilimento meno inquinante e più sostenibile, riducendo i tempi inizialmente previsti da 12 a 7-8 anni. Ma come? La proposta di costruire due o tre forni elettrici a Taranto è sul tavolo, ma con un nodo: se i forni fossero solo due, la produzione di acciaio potrebbe non bastare per rifornire gli stabilimenti del Nord, tra cui Genova e, soprattutto, Novi Ligure e Racconigi. Una possibile via d’uscita sarebbe installare un terzo forno elettrico nel capoluogo ligure, ma anche in questo caso i due impianti piemontesi resterebbero in una posizione precaria. A complicare il quadro c’è la questione dei dri, gli impianti per estrarre il ferro dai rottami in modo più ecologico. Dove verranno costruiti? E, soprattutto, basteranno per garantire la continuità produttiva di Novi e Racconigi? Le risposte mancano, e il tempo stringe.

Un'agonia lunga un anno

Da quando il governo Meloni ha messo in amministrazione straordinaria l’ex Ilva, estromettendo la gestione della famiglia Mittal, si sono susseguiti annunci di “momenti storici” e tavoli “decisivi”. Eppure, la situazione è ancora in stallo. Il bando per la vendita, aperto un anno fa, vede in lizza colossi internazionali come gli azeri di Baku Steel, fino a ieri i favoriti, gli americani di Bedrock e gli indiani di Jindal Steel. Ma senza un accordo sull’autorizzazione ambientale (Aia), il rilancio della produzione – oggi ridotta al minimo con un solo altoforno attivo su quattro a Taranto – resta un miraggio. Nel frattempo, i 200 milioni di fondi pubblici appena stanziati sono una goccia nel mare: il gruppo perde tra i 40 e i 50 milioni al mese. E i lavoratori? Su 10 mila addetti, 3 mila sono in cassa integrazione, un macigno che pesa anche sul Piemonte. I sindacati spingono per una nazionalizzazione, ma Urso ha chiuso la porta: “Incostituzionale”, ha dichiarato, sostenendo che l’Ilva non rientra tra i settori previsti dall’articolo 43 della Costituzione.

Decarbonizzazione: tra gas e rigassificatori

Il piano di decarbonizzazione passa inevitabilmente per il gas, con il raddoppio del Tap che però richiederà almeno tre anni. In alternativa, si parla di una nave rigassificatrice, ipotesi che però non piace alla Puglia. Intanto, la Conferenza dei Servizi per il rinnovo dell’Aia, inizialmente fissata per domani, 10 luglio, è slittata al 17 luglio, segno di una trattativa ancora lontana dall’unanimità auspicata dal presidente pugliese Michele Emiliano.

Novi e Racconigi col fiato sospeso

E il Piemonte? Per Novi Ligure e Racconigi, il silenzio è denso di incognite. Gli stabilimenti piemontesi, che dipendono dalla produzione di Taranto, rischiano di diventare il prezzo da pagare per un accordo che sembra concentrarsi solo sul Sud. Senza certezze sulla filiera dell’acciaio e sulla continuità produttiva, i 700 lavoratori piemontesi vivono nell’incertezza, mentre l’indotto trema. Il tavolo del 15 luglio sarà l’ennesimo “momento cruciale” o l’inizio della fine per le lavorazioni piemontesi? La risposta, forse, è a Roma. Ma per ora, Novi e Racconigi restano appese a un filo.