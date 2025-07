Nuovi autovelox a Torino

Tre nuovi autovelox verranno installati a Torino nelle prossime settimane. È quanto ha comunicato l’assessore alla Polizia Municipale, Marco Porcedda, rispondendo a un’interrogazione presentata dal consigliere comunale di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao.

Due nuovi autovelox saranno posizionati in corso Giulio Cesare (nel tratto compreso tra via Oxilia e via Scotellaro), in corso Grosseto (nel tratto compreso tra via Casteldelfino e via Roccavione). Questi dovrebbero essere completati entro il prossimo mese di settembre. Il terzo invece sarà in corso Venezia.

“La filosofia di questa Giunta non cambia”, è il commento di Firrao, “l’unico modo per migliorare la sicurezza stradale, secondo loro, è continuare a bombardare i torinesi di multe. Si installano nuovi dispositivi di rilevamento, rigorosamente non omologati, nonostante la Cassazione abbia chiarito che l’omologazione è un requisito essenziale per la legittimità delle sanzioni. Nel frattempo gli incidenti aumentano, le multe aumentano, ma i veri interventi di prevenzione (asfalto rifatto, segnaletica chiara, strisce ben visibili, contasecondi ai semafori, attraversamenti rialzati…) non si fanno”.