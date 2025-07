Bacio a sindaca Bardonecchia, comandante vigili assolto

Un bacio sulla guancia e altri atteggiamenti molesti nei confronti di Chiara Rossetti, sindaca di Bardonecchia (Torino). Parlava di questo una delle accuse mosse a Alessandro Lovera, 54 anni, all'epoca dei fatti comandante della polizia della località delle Montagne Olimpiche: oggi l'uomo è stato assolto dal tribunale di Torino sia da questo capo di imputazione che da una seconda vicenda, classificata come peculato. Per lui la procura aveva chiesto una condanna complessiva a tre anni e sei mesi di carcere. Il caso era stato aperto nel 2022 dopo una denuncia della sindaca. La pm Giulia Rizzo ha contestato a Lovera anche l'uso indebito di un monopattino del Comune di Vernante (Cuneo) in un periodo in cui prestava servizio nel paese. Altri due imputati sono stati assolti.