Conticelli (Pd), Regione sbaglia i conti su trasporto pubblico locale

"Se due giorni fa il presidente Cirio annunciava il trasporto gratuito per gli studenti nelle città nel percorso limitato ai tratti urbani, oggi apprendiamo che il Piemonte rischia di perdere 60 milioni a fronte di una riduzione del fondo nazionale trasporti nel corso della ridefinizione delle risorse al Tpl. Anche sui trasporti la Regione sbaglia i conti". Ad affermarlo la consigliera regionale del Pd e vicepresidente della Commissione Trasporti Nadia Conticelli, sottolineando che "questo accade mentre nella manovra di assestamento in discussione in Consiglio non ci sono fondi aggiuntivi per il Tpl, anzi vengono recuperati dei residui da altri capitoli". "Siamo fortemente preoccupati", dice Conticelli che ha presentato un'interrogazione urgente "rispetto all'annuncio della penalizzazione del Piemonte, in base ai livelli adeguati del servizio standard per il Tpl, che il ministero dei Trasporti sta predisponendo, che vedrebbe la riduzione di un punto percentuale con la conseguenza di intaccare fino al 10% le risorse complessive del fondo regionale per trasporti, pari a 503 milioni. Oggi - ricorda - il Pd con la segretaria Elly Schlein e il responsabile Economia e finanze Antonio Misiani ha presentato una pdl nazionale per migliorare l'accessibilità e la qualità del servizio del trasporto pubblico locale e che propone un contributo fino a 300 euro per studenti tra i 14 e i 24 anni, le cui famiglie hanno un Isee fino a 30mila euro, per acquistare abbonamenti per il tragitto fra la residenza e il luogo di studio. Si prevede inoltre un fondo per finanziare un contributo fino a 250 euro per garantire il diritto al rientro e per rafforzare la scontistica per i fuorisede sul biglietto ferroviario", conclude Conticelli, definendola "una proposta che affronta in modo serio e pragmatico il problema di studenti, lavoratori e famiglie, cosa ben diversa dalla manovra demagogica, dal sapore elettorale che il presidente Cirio si presterebbe a varare e che rischia di aumentare disparità tra aree vaste e urbane".