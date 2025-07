Regione Piemonte: parte iter assestamento previsione 25-27

Nella seduta della prima commissione del Consiglio regionale del Piemonte, presieduta da Roberto Ravello, è stato aperto il dibattito generale, sul disegno di legge 93 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027". L'illustrazione del provvedimento è stata svolta nella precedente seduta del 30 giugno. Alla riunione oggi ha partecipato l'assessore Andrea Tronzano che ha parlato di un "documento tecnico" in attesa della parifica del rendiconto 2024 da parte della Corte dei Conti. "Un assestamento sul quale - ha spiegato - non si possono creare particolari aspettative se non per alcuni impegni presi in Consiglio regionale come degli emendamenti sui disturbi alimentari". Nel corso del dibattito sono emerse le richieste per alcuni approfondimenti tematici, tra questi quello sul biglietto per gli under 26 in materia di trasporti, in materia di dissesto idrogeologico, sull'istruzione e sui conti della sanità oltre al ripristino della percorribilità della strada provinciale di accesso a Carrega Ligure (Alessandria). A tale proposito nelle prossime sedute interverranno sui vari argomenti la vicepresidente della Giunta regionale Elena Chiorino e gli assessori Federico Riboldi, Marco Gabusi e Matteo Marnati. Intanto è stata stabilita la data del 21 luglio come termine per la presentazione degli emendamenti. Sono intervenuti per chiarimenti Fabio Isnardi e Gianna Pentenero (Pd), Sarah Disabato e Alberto Unia (M5s), Alice Ravinale (Avs) e Silvio Magliano (Lista Cirio). Tra i relatori del provvedimento è stata inserita anche Ravinale (Avs), oltre a Isnardi, Debora Biglia (Fi) e a Disabato.