VERSO IL 2027

Vincere abolendo il ballottaggio? Un'illusione per Meloni e alleati. Torino inespugnabile dalla destra

La riforma elettorale per il voto dei sindaci potrebbe rivelarsi un boomerang: spingerà Pd e 5s ad allearsi ovunque. E il voto abbinato alle politiche farà il resto. L'unico rischio per Lo Russo è in casa: essere sacrificato in nome del campo largo

Le grandi manovre in vista delle elezioni del 2027 sono già iniziate, e con loro i tentativi di riforma elettorale. Il Rosatellum, che disciplina il voto alle Politiche, è ancora in piedi: la premier Giorgia Meloni ha più volte manifestato l’intenzione di metterci mano, sostituendolo con una legge proporzionale con premio di maggioranza, una sorta di revival del famigerato Porcellum, ma è ancora tutto fermo.

Vanno decisamente più avanti i lavori per modificare la legge elettorale sui sindaci, dove in Parlamento la maggioranza di centrodestra è al lavoro per abolire i ballottaggi nei comuni con più di 15 mila abitanti e il voto disgiunto: basterebbe superare il 40% al primo turno per essere eletti. Il testo, firmato da tutti i capigruppo di maggioranza al Senato (Lucio Malan di Fratelli d’Italia, Massimiliano Romeo della Lega, Maurizio Gasparri di Forza Italia e Micaela Biancofiore di Noi Moderati) è approdato in questi giorni in Commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama, con un obiettivo dichiarato: evitare le beffe per i candidati sindaci del centrodestra, che tante volte hanno sfiorato la vittoria al primo turno, fermandosi alle soglie del 50%, per poi ritrovarsi sconfitti due settimane dopo. Solo negli ultimi anni è successo a Monza, Catanzaro, Udine, Lecco, Campobasso e Potenza. E a Torino? Potrebbe verificarsi anche qui uno scenario simile? Possibile, ma altamente improbabile.

Fortezza rossa

Il capoluogo sabaudo è infatti una delle poche città in cui il centrodestra non ha mai vinto nella sua storia: è successo persino a Bologna, dove Giorgio Guazzaloca è stato sindaco dal 1999 al 2004 con il sostegno della Casa delle Libertà, ma non a Torino. E non solo: l’ultima (nonché unica) volta che il centrodestra è arrivato davanti al primo turno è stato nel 1997, quando Raffaele Costa ottenne più del 43% dei voti contro il 38% di Valentino Castellani, che si riconfermò sindaco per una manciata di voti al ballottaggio. Il centrosinistra ha perso solo una volta sotto la Mole, per mano del Movimento 5 Stelle che nel 2016 con Chiara Appendino espugnò Palazzo Civico, ma senza il ballottaggio avrebbe vinto anche in quel caso, visto che Piero Fassino arrivò davanti al primo turno con il 42%, contro il 31 della sfidante pentastellata.

Se la nuova legge elettorale dovesse essere approvata quindi, almeno a Torino i dem anziché essere penalizzati potrebbero addirittura trarne vantaggio. Non sembra pensarla così il senatore torinese del Pd Andrea Giorgis, capogruppo in commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama, tra i critici più accesi del disegno di legge, che definisce “una riforma che mortifica il principio di rappresentatività e indebolisce la capacita di governo dei sindaci eletti”. Eppure i dati parlano chiaro: alle ultime elezioni, quelle del 2021 che hanno portato all’elezione di Stefano Lo Russo, ben 35 candidati consiglieri del Partito democratico hanno collezionato più di 500 preferenze. Segno di un partito con un radicamento cittadino che gli avversari non possono minimamente vantare.

Rischio boomerang

Anche se a Torino il centrodestra si giocherà tutte le carte per vincere, le città contendibili sembrano ben altre: i capoluoghi di media grandezza e a livello di grandi metropoli Milano e Roma, anche loro al voto nel 2027: qui il centrodestra conta su una classe dirigente ben più strutturata, ha già vinto in passato e punta fortemente al colpaccio, dato il maggior peso specifico.

La maggioranza però rischia di fare i conti senza l’oste: non è infatti una novità che le leggi elettorali in Italia hanno finito per svantaggiare gli stessi proponenti: è già successo con il Porcellum voluto da Berlusconi nel 2006 e con il Rosatellum di matrice renziana nel 2018. Questa volta a tirare un brutto scherzo a Meloni e soci potrebbe essere l’accorpamento – ormai dato per assodato – tra le elezioni comunali e le Politiche: l’obiettivo è quello di sfruttare il voto nazionale (storicamente più tendente verso destra) per vincere anche nei grandi comuni, dove i progressisti conservano gran parte del loro bacino elettorale.

Ma proprio qui l’election day potrebbe sortire l’effetto opposto, con gli elettori metropolitani che pur di fare uno sgambetto alla premier penalizzano anche il suo candidato sindaco: una sorta di traino al contrario rispetto a quello immaginato dai promotori. L’eliminazione del ballottaggio poi rischierebbe di trasformarsi in un assist involontario al campo largo, con Pd e 5 Stelle che avrebbero tutto l’interesse a correre insieme, comprendendo anche le altre forze di opposizione e replicando lo schema che ha portato alla vittoria di Silvia Salis a Genova. La strada verso il 2027 è ancora lunga, ma nella rossa Torino Lo Russo può dormire sonni tranquilli, a meno che non sia proprio lui a essere sacrificato in nome della grande alleanza tra dem e pentastellati. Va registrato però che Chiara Appendino è sempre più assente dal dibattito cittadino: un implicito via libera alla riconferma?