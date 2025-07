SANITÀ

Sanità territoriale? In farmacia. Nove italiani su dieci si fidano

Tempi più brevi e copertura capillare del territorio. La ricerca del Censis attesta grande consenso dei cittadini e la richiesta di aumentare le offerte. Mana (Federfarma Piemonte): "Dialogo con la Regione per ulteriori prestazioni". Ma tutto dipenderà dalle risorse

Una presenza capillare sul territorio che poco ha da invidiare a quella dei carabinieri. E con la Benemerita i farmacisti condividono anche l’enorme fiducia riposta dai cittadini. Tant’è che oltre il 90% degli italiani non solo apprezza il ruolo delle farmacie, ma è decisamente favorevole all’ampliamento dei servizi che offrono e che negli ultimi anni, sia pure in fase sperimentale, sono andati aumentando notevolmente.

Presidi territoriali

Dall’elettrocardiogramma all’holter cardiaco, passando per una serie di test, non sono poche le prestazioni che, basate soprattutto sulla telemedicina, hanno visto le farmacie sopperire o comunque concorrere all’attività delle strutture sanitarie del territorio, spesso abbreviando i tempi e agevolando i pazienti che risiedono nei piccoli centri lontani dalle principali strutture ambulatoriali.

Eloquente la risposta a sostegno del notevole apprezzamento, ovvero la certezza di trovare sempre una farmacia aperta, data a una delle domande del sondaggio realizzato dal Censis in collaborazione con Federmarma. Il rapporto dell’istituto di ricerca pone in evidenza altri dati che attestano quel ruolo di presidio territoriale sul fronte della salute svolto dalle farmacie, alle quali proprio per questo e per l’esperienza maturata dai clienti durante e dopo la pandemia Covid viene richiesto di aumentare quei servizi che fino a non molto tempo fa erano preclusi a queste attività commerciali con un’indubbia funzione sociale.

La svolta con il Covid

L’immagine dell’Italia tratteggiata dal Censis è quella che vede la metà della sua popolazione varcare la soglia della farmacia una volta al mese, che sale a una alla settimana per il 41,8% degli ultra 64enni, ma anche per chi ha problemi si salute non sporadici. Fiducia nella farmacia che spesso si tramuta in fidelizzazione se il 60% del campione sostiene di rivolgersi sempre allo stesso esercizio. Anche nella visione comune, che supera il 53% il farmacista è visto come presidio di assistenza sul territorio che, in qualche modo, fa parte del servizio pubblico.

In questa concezione ben si comprende la richiesta di ulteriori servizi, oltre a quelli che a partire dai tamponi nella lunga emergenza pandemica, sono stati resi disponibili negli ultimi anni. Dalla ricerca emerge il desiderio, forse il bisogno, per l’82,7% del recapito a domicilio dei farmaci per le persone fragili, la disponibilità diffusa di test per glicemia e colesterolo importante per il 73,3%, ma anche la funzione di sportello per prenotazioni di visite ed esami chiesto al 72,3% del campione preso in esame dal Censis. Percentuali molto alte, sopra l’80%, per le richieste di poter effettuare in farmacia la scelta o il cambio del medico e non sono pochi coloro che riterrebbero utile la presenza di infermieri per medicazioni e altre attività.

Le carenze della sanità pubblica

Quella che si prospetta, sia pure tra qualche resistenza già palesatasi in tempi recenti dal fronte medico, per Ketty Vaccaro, responsabile per la ricerca biomedica e salute del Censis, “è un sfida importante per le farmacie, proprio per continuare a garantire la funzione di presidio per la salute che i cittadini gli riconoscono”.

Un quadro che sostanzialmente vede dipinta, una volta tanto, l’Italia dello stesso colore da Nord a Sud, nelle città così come nelle zone meno popolose. Certo alcune differenze ci sono, come la percezione della farmacia come punto di riferimento accentuata nei paesi rispetto alle grandi città, ma la richiesta di incrementare le prestazioni specie quelle inerenti la prevenzione e i controlli periodici sono diffuse ovunque, segnalando ancora una volta ritardi e non rare inadeguatezze del servizio pubblico.

I progetti in Piemonte

In Piemonte pochi mesi fa la Regione con Federfarma e Assofarm ha lanciato una campagna di sensibilizzazione e informazione sui servizi forniti dalle farmacie che, come ricordato dall’assessore Federico Riboldi “in base all’accordo stipulato nel 2019 con la Regione hanno consentito a molti cittadini di accedere alle prestazioni del servizio sanitario regionale, avendo un’alternativa in più”.

Oggi, di fronte all’esito del sondaggio del Censis, Massimo Mana, presidente di Federfarma Piemonte, mette sul bancone la prospettiva di altre prestazioni da poter ottenere in farmacia. “Con la Regione stiamo ragionando su servizi, sempre possibili con la telemedicina, che potrebbero tornare molto utili, come la valutazione delle retina per i pazienti diabetici o la misurazione della capacità respiratoria, con la spirometria, ma anche il controllo delle apnee notturne”.

Prospettive che andrebbero nel senso indicato dalla quasi totalità degli italiani, ma che dovranno fare i conti con norme e bilanci. Fino ad oggi la cosiddetta farmacia dei servizi è una parte sperimentale dell’attività, con finanziamenti dello Stato, per valutare da un lato le capacità di risposta dei professionisti e dall’altra i costi. Entro la fine dell’anno si dovrebbe superare la fase sperimentale per rendere strutturali tutti quei servizi che i cittadini apprezzano e chiedono. Ancora una volta bisognerà fare i conti con le risorse, anche se appare assai improbabile drastica retromarcia. Specie alla luce di quel plebiscito a favore delle farmacie.