MORTI DI FAMA

Dopo Ferragni influencer in saldo, ma il mercato "social" cresce

Nel 2025 i compensi medi dei testimonial calano su quasi tutte le piattaforme. A soffrire sono le "Celebrity", penalizzate da una concorrenza arrembante e dal mutato orientamento dei brand, più attenti alla professionalità e all’autenticità dei creator

Nonostante il mercato continui a crescere, per gli influencer il 2025 si conferma un anno di compensi in flessione. A certificarlo è il consueto Listino aggiornato da DeRev, società italiana di strategia, comunicazione e marketing digitale, che misura valori, tendenze e mutamenti del settore. E se da un lato il giro d’affari sfiora i 385 milioni di euro, in aumento del 4,05% rispetto al 2024, dall’altro i cachet dei creator continuano a contrarsi, in particolare sulle piattaforme storicamente più redditizie.

Facebook registra un -5,5%, TikTok un -2,03%, YouTube addirittura un -6,55%. Si salva Instagram, che segna un timido +0,43%. Un assestamento che, per Roberto Esposito, ceo di DeRev, è fisiologico: “Si tratta comunque di un calo contenuto, ben al di sotto degli scossoni dello scorso anno, quando i compensi erano crollati fino al -47,4% su Facebook, -21% su YouTube e -19% su TikTok. Allora eravamo nel mezzo di una virata sostanziale”.

Quella virata – la svolta nella consapevolezza dei brand e l’esplosione dei piccoli creator – oggi si è trasformata in una nuova normalità. E come ogni normalizzazione, porta con sé selezione e maturazione. “Stiamo assistendo alla stabilizzazione di queste correnti e all’affermazione di una terza – spiega Esposito –: c’è una sostanziale presa di distanza dalle Celebrity che devono tutto alla fama, ma ci si sta un po’ ritirando anche dai Nano e, in parte, dai Micro influencer, che dedicano all’attività solo una porzione marginale del loro tempo”.

I creator di mezzo

Il nuovo focus degli investitori è ora sui “creator di mezzo”: professionisti nativi digitali, competenti, strutturati e credibili. Gli effetti si vedono anche nei numeri del Listino: su Instagram, i compensi dei Micro (10-50 mila follower) crescono del 33%, quelli dei Mid-Tier (50-300 mila follower) dell’8,3%. In cifre, significa che un contenuto può valere fino a 1.500 euro, contro i precedenti 1.000.

Scenario simile su TikTok, dove Mid-Tier e Macro (300mila-1 milione di follower) vedono rispettivamente aumenti del 13,3% e del 6,2%. I primi arrivano a guadagnare fino a 3.500 euro a contenuto, i secondi aumentano la soglia minima, da 3.000 a 3.500 euro. Su YouTube – dove produrre contenuti richiede maggiore complessità – i compensi partivano già da una base più alta. E infatti, pur crescendo meno, restano più sostanziosi: i Macro (100-500 mila follower) passano da un massimo di 12.500 a 13.500 euro a video, i Mega (500 mila-1 milione) alzano la base minima da 12.500 a 13.500 euro, mantenendo i 25mila euro come tetto massimo.

Meno vip

Non basta però avere un certo numero di follower per ambire a queste cifre. Il Listino DeRev specifica criteri stringenti legati all’engagement e alle visualizzazioni medie: numeri sì, ma che abbiano peso. A soffrire di più nel 2025 restano le Celebrity, che continuano la loro parabola discendente: -19,2% su Instagram e -15% su YouTube, dopo gli anni d’oro 2022-2023 in cui si spuntavano cachet da capogiro. E anche i Nano (5.000-10.000 follower), un tempo speranza delle nicchie, oggi fanno fatica: -11% su Instagram, -16,7% su TikTok, -12,5% su YouTube. Colpa della concorrenza crescente: troppi piccoli creator, troppa offerta, meno valore.

Mercato in crescita

Eppure, il mercato tiene, anzi: cresce. Il 2024 si è chiuso con un giro d’affari di 370 milioni di euro, +6,32% sull’anno precedente. A trainare il comparto, i soliti noti: Fashion & Beauty (26%), Food & Beverage (18,2%), Gaming & Tech (15%) e Travel & Lifestyle (12,5%). L’influencer marketing, insomma, funziona. “È uno degli strumenti che permette la maggiore precisione nella misurazione dei risultati e del ritorno dell’investimento”, sottolinea Esposito. E nell’era dell’e-commerce, delle micro-community e della fidelizzazione digitale, i brand scelgono i creator per la relazione che hanno con il pubblico, non per l’aura patinata della notorietà.

La selezione della qualità

Il futuro? Secondo DeRev, sarà ibrido e sempre più selettivo. Da un lato avanzano i virtual influencer, spinti dall’Intelligenza Artificiale. Dall’altro, cresce una nuova consapevolezza degli utenti: più critici, più attenti, più stanchi di vacanze perfette e sorrisi filtrati. “Iniziano a valutare in modo più critico i contenuti, prendendo le distanze dagli stili di vita irraggiungibili”, osserva ancora Esposito. E non basta più una causa nobile da esibire per salvarsi: “Sono sempre più attenti a verificare che le operazioni di filantropia, beneficenza e sostenibilità siano autentiche”. Il caso Ferragni – impossibile non citarlo – continua a pesare: ha incrinato definitivamente l’immagine dell’influencer star come testimonial affidabile, contribuendo ad alzare l’asticella dell’autenticità. O sei vero, o sei fuori. Nel nuovo mercato dell’influencer marketing, non si improvvisa più. E per una volta, la selezione fa bene a tutti.