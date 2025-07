M5s, "inopportuna nomina Abbinante Ente aree protette Po"

"Contrarietà alla recente nomina di Alessio Abbinante alla presidenza dell'Ente gestore delle aree protette del Po piemontese, ritenendo la scelta estremamente inopportuna, fuori luogo e poco credibile". E' quanto viene espresso in una nota dal M5s piemontese. "Ravvediamo - si legge nel comunicato - innanzitutto un conflitto di ruolo di Abbinante, presidente regionale dell'Associazione dei Migratoristi Italiani (ANUU) e responsabilità delle attività venatorie per Fratelli d'Italia in Piemonte. Attività che agli occhi di chiunque stridono con la nomina alla presidenza di un ente parco che ha come prerogative la tutela dell'ambiente e della biodiversità, ma che non sembrano aver preoccupato il presidente Cirio". Secondo il M5s "avranno pesato, nella scelta di Cirio, le sensibilità ideologiche di Abbinante verso il leader missino Almirante e verso le campagne coloniali italiane in Africa. Sulle nomine politiche, la Giunta Cirio dovrebbe avere almeno un briciolo di dignità, specialmente quando si tratta di tutelare l'ambiente ed altri esseri viventi. Ci chiediamo con curiosità quali saranno le prossime designazioni. Magari Lupin assessore al bilancio?".