EMERGENZA IN CORSIA

Sanità, in Piemonte più personale

ma diminuiscono gli infermieri

A fronte di un incremento di circa 3.500 dipendenti rispetto al 2019, l'organico degli infermieri è calato di almeno 500 unità. Gli "eroi del Covid" dimenticati in fretta. La denuncia del sindacato Nursind e l'appello a Cirio. La "concorrenza" delle altre Regioni

La sanità piemontese avrà pure aumentato il suo personale rispetto agli anni in cui il Piemonte era governato dal centrosinistra, come rivendicato dal presidente Alberto Cirio e dall’assessore Federico Riboldi, ma questo non sembra valere per gli infermieri. O i conti non tornano oppure qualcuno nel rimpinguare il sistema sanitario di risorse professionali si è scordato di una delle principali.

Corsie più vuote

“A fronte dell’incremento che ha portato il totale degli addetti alla sanità dai 55.500 del 2019 agli oltre 58mila attuali, i numeri degli infermieri sono ben diversi”, denuncia il sindacato di categoria Nursind.

“Nel 2019 il personale infermieristico contava 22.119 unità, mentre oggi – sostiene il segretario regionale del sindacato Francesco Coppolella- si arriva a poco più di 21.600, compresi i circa 400 assunti con il piano straordinario a partire da luglio 2023. Parliamo di circa 500 professionisti in meno rispetto a sei anni fa”. Cifre che portano la percentuale egli infermieri sul totale dell’organico sanitario piemontese a calare dal 40% del 2019 al 36% di oggi.

Eroi dimenticati

“E se oggi si può dire che si fa difficoltà a trovare gli infermieri – osserva il sindacalista - ciò non può valere per gli anni passati dove qualcosa è andato storto nel governo della programmazione delle assunzioni da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere”. Gli eroi della drammatica emergenza Covid sembrano essere stati dimenticati in fretta, così come le ripetute promesse di aumentare il loro numero, ovviamente dovendo fare i conti con le oggettive difficoltà di reclutamento e la concorrenza del privato e addirittura di alcuni Paesi stranieri conn offerte economiche e di condizioni lavorative decisamente migliori.

Proprio al periodo della pandemia fa riferimento Nursind per ricordare come “Ad aprile 2020 inoltre, in concomitanza con il diffondersi del Covid si registrava il dato più alto di infermieri assunti nel servizio sanitario regionale con un organico di oltre 23mila unità, 1.400 in più rispetto ad oggi e 900 rispetto al 2019 che, però, abbiamo poi perso, senza che siano state recuperate”.

Sull'orlo della pensione

Il sindacato rimarca anche la questione anagrafica e del turnover ad essa collegato evidenziando che nel 2019 gli ultrasessantenni rappresentavano il 12% oggi, mentre oggi quella fascia di età tra gli infermieri rappresenta quasi un quinto del totale, con molti di essi alla soglia della pensione.

“Dati per nulla confortanti se si guarda alla prospettiva assai ravvicinata dell’istituzione di nuovi servizi che necessiteranno di migliaia di infermieri, come le case e gli ospedali di comunità, ma anche l’atteso e annunciato potenziamento dell’assistenza domiciliare. In questi casi – puntualizza Coppolella – le assunzioni sono state finanziate, ma non sono ancora arrivate”.

lnascoltati dalla Regione

Non c’è da stare sereni neppure guardando oltre i confini regionali da dove la concorrenza si fa sentire. “Un buon numero di concorsi delle Regioni del Sud richiamano centinaia e centinaia di colleghi in considerazione del minor costo della vita e in altri casi, come nel Nord Est, una serie di incentivi rendono più allettante l’offerta rispetto a quella del Piemonte”.

Ulteriore criticità arriva dalle “notevoli difficoltà delle aziende sanitarie ad attuare processi riorganizzativi che – rimarca il sindacato - mirino a sgravare gli infermieri da compiti tecnico amministrativi che non hanno nulla a che fare con l’assistenza, utilizzandoli impropriamente”. Coppolella ricorda che “Da circa un anno chiediamo alla Regione azioni ed interventi attraverso un focus e una struttura dedicata, investendo anche risorse. Ma evidentemente questa non è considerata una priorità”. Poi un avviso che rischia di essere una premonizione in vista dell’ancora attesa nuovo piano sociosanitario: “Se non garantiamo l’assistenza, la presa in carico, la continuità assistenziale non c’è piano che tenga”.