CARTA PESTA

Sono Gedi amari pure in edicola, Stampa e Repubblica in picchiata

Non si arresta la crisi di lettori dei due quotidiani del gruppo della famiglia Elkann. Il giornale torinese scivola addirittura sotto la soglia psicologica delle 50mila copie. Nel disastro generale si salvano solo i fogli sportivi e il Mattino di Napoli

Tempi duri per il Gruppo Gedi. I risultati negativi non si limitano ai bilanci che vedrebbero debiti fuori controllo e conti "aggiustati" da plusvalenze straordinarie, ma arrivano in edicola dove Stampa e Repubblica continuano a perdere lettori. A certificarlo i dati relativi alle vendite dell’edizione cartacea dei quotidiani che sono stati pubblicati da Primaonline.it e realizzati da Withub.

Il crollo di Stampubblica

La Repubblica passa dalle 68.921 copie del maggio 2024 alle 62.238 di quest’anno, perdendo 6.683 copie; male anche La Stampa che va addirittura sotto la soglia psicologica delle 50.000 copie passando da 51.204 a 46.554, segnando così un passivo di 4.650 unità.

Il Corriere della Sera rimane il primo giornale italiano nonostante continui a perdere copie. Nel maggio 2025 segna un -5,83% rispetto allo stesso mese dello scorso anno che in numeri assoluti corrisponde a 6.830 copie. Resta però – unico caso in Italia – sopra la quota delle 100.000 unità vendute, per la precisione 110.257. Alle copie cartacee si devono aggiungere quelle digitali che in questo caso sono oltre 88.000.

Chi perde di più

Tra punti percentuali e numeri assoluti, quella di Prima Comunicazione è una classifica che è un vero e proprio incubo. Sono solo tre le testate in crescita – di cui due sportive – mentre tutte le altre sono in caduta libera. Il Resto del Carlino pur essendo al quinto posto perde il 10,55%, Il Messaggero l’8,97%, La Nazione il 13,54%, Il Giornale il 7,25%, Il Sole 24 Ore il 12,42%, La Verità il 7,86%, Il Fatto Quotidiano l’11,52%, Il Secolo XIX il 10,35% e Libero il 7,08%.

Per l’editoria italiana una classifica da scenario apocalittico dunque, nella quale si distinguono appunto solo tre pallini verdi: cresce in modo sorprendente del 20,03% Il Mattino di Napoli che in un anno ha guadagnato 2.565 copie attestandosi sulle 15.371 unità; bene anche La Gazzetta dello Sport che con le sue 76.432 copie cresce in un anno del 4,64% e il Corriere dello Sport che con le sue 35.495 copie segna un +11,52%.