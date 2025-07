ECONOMIA DOMESTICA

Dal Fabbro "presidente dei presidenti": il numero uno di Iren guida Utilitalia

L'ingegnere milanese sostituisce Brandolini di Herambiente e resterà in carica fino al 2027. "Il mio impegno sarà promuovere innovazione e sostenibilità per garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini". Un piano coltivato con pazienza da anni

Arriva un nuovo incarico di prestigio per Luca Dal Fabbro: è lui il nuovo presidente di Utilitalia, la federazione che rappresenta le imprese dei servizi idrici, ambientali ed energetici in Italia. Il presidente di Iren, già vicepresidente vicario della federazione, succede a Filippo Brandolini, presidente di Herambiente, che ha guidato Utilitalia da febbraio 2023 fino a oggi. Un mandato biennale, che Dal Fabbro porterà a termine nel 2027, con l’obiettivo di consolidare il ruolo della federazione nella promozione della transizione ecologica e digitale del settore energetico. “Sono onorato di assumere questo ruolo in un momento cruciale per i settori dell’acqua, dell’ambiente e dell’energia”, ha dichiarato Dal Fabbro. “Il mio impegno sarà quello di promuovere innovazione, sostenibilità e collaborazione tra le imprese per affrontare le sfide della transizione ecologica e garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini”.

L’ingegnere milanese, ai vertici di Iren dal 2022 in “quota Torino”, può vantare una solida esperienza manageriale internazionale, con un curriculum di prestigio nei settori industriale, finanziario ed energetico. Prima di approdare in Iren, Dal Fabbro è stato presidente di Snam, presidente esecutivo di Renovit, amministratore delegato di Enel Energia ed E.On Italia, oltre che consigliere di amministrazione di Terna. Ha maturato esperienza anche nel quartier generale europeo di Procter & Gamble e ha ricoperto ruoli di rilievo come vicepresidente della Fondazione Snam, di Assoesco e di Aiget, oltre a guidare il desk Far East dell’Istituto Affari Internazionali. Attualmente è anche adjunct professor alla Luiss, e di recente ha pubblicato il suo terzo libro, intitolato Proteggere il Futuro, dedicato alla transizione energetica e digitale. Temi centrali per il futuro del settore che si appresta a guidare, in rappresentanza di oltre 400 imprese aderenti a Utilitalia e degli oltre 100 mila lavoratori, in un contesto di profonde trasformazioni.