Azzone, investimenti Fondazioni profittevoli ma conservativi

"I nostri investimenti sono conservativi, la legge ci impedisce di investire in derivati ma in ogni caso il livello di rischio è molto contenuto con una presenza significativa titoli di stato". Lo afferma il presidente dell'Acri Giovanni Azzone nell'audizione alla commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche. "C'è - ha riconosciuto - una presenza significativa in banche di sistema e siamo coazionisti di Cdp, dove il 15% del suo azionariato è suddiviso fra 62 fondazioni di origine bancaria. Quello in Cdp è un investimento con duplice valenza, positivo dal punto di vita patrimoniale ottenendo dividendi ma anche per lo sviluppo del paese. Le nostre scelte di investimento non sono neutre, devono essere profittevoli ma oltretutto agiscono sullo sviluppo del territorio e la coesione sociale". "L'unico sbilanciamento che abbiamo è quello verso l'Italia" ha affermato.