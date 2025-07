Azzone, le fondazioni sono fuori dal risiko bancario

"Le fondazioni bancarie sono fuori dal risiko bancario": Lo ha ribadito il presidente dell'Acri Giovanni Azzone in audizione alla commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche secondo cui noi fondazioni "siamo azionisti pazienti ma non indifferenti, siamo interessati a che le banche vadano bene ma l'unica banca di sistema in cui le fondazioni abbiano un peso forte per le liste è il gruppo Intesa Sanpaolo che nel risiko è rimasto fuori". "In altri casi abbiamo quote ma senza la capacità di influenzare".