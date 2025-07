Sessanta giovani professionisti sauditi nei musei torinesi

Sessanta giovani professionisti sauditi hanno completato un percorso formativo di quattro settimane nei musei torinesi, culminato con la realizzazione di proposte progettuali per Gam, Mao e Palazzo Madama. Con questa iniziativa, che si inserisce nel quadro del suo Piano Strategico, la Fondazione Torino Musei consolida la propria vocazione internazionale realizzando l'International Training Program in Museums promosso e sostenuto dalla Museum Commission dell'Arabia Saudita, che vede coinvolti anche il Victoria and Albert Museum di Londra e il Grand Egyptian Museum del Cairo. Studenti universitari, professionisti e operatori museali dell'Arabia Saudita hanno vissuto un'esperienza immersiva nei musei torinesi, acquisendo competenze avanzate in educazione museale, conservazione delle collezioni ed exhibition design. Il programma, sotto la direzione scientifica di Mariachiara Guerra, ha rappresentato un modello internazionale innovativo di capacity building. "Questa collaborazione rappresenta un'importante conferma del ruolo della Fondazione Torino Musei quale punto di riferimento e centro di eccellenza a livello internazionale per la formazione e l'innovazione nel campo museale" spiega Massimo Broccio, presidente della Fondazione Torino Musei. "Per favorire lo sviluppo strategico del settore museale in Arabia Saudita, anche attraverso questo programma stiamo investendo nel capitale umano saudita, supportando le giovani generazioni e potenziando le loro competenze" commenta Taghreed Alsaraj, general manager of Education & Talent Development della Museum Commission del ministero della Cultura saudita.