Anfia, produzione auto in calo ma contiene flessione a -9,4%

"L'indice della produzione automotive italiana registra un altro segno meno, ma riduce il calo a -9,4%. In recupero, pur mantenendo una flessione a doppia cifra, anche l'indice della fabbricazione di autoveicoli (-18,1%) complice la contrazione registrata, secondo i dati preliminari di Anfia, dalla produzione di autovetture, -30,4%, per un totale di circa 22mila unità prodotte così come l'indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori che chiude in lieve crescita, a +0,5%". Lo afferma Gianmarco Giorda, direttore generale dell'Anfia. "Auspichiamo ora la pubblicazione, attesa entro l'estate, del Dpcm che ripartisce le risorse del fondo automotive - spiega Giorda - a sostegno dell'offerta per l'adozione di misure in favore degli investimenti produttivi e della ricerca. Per affrontare le criticità dello scenario attuale, è inoltre importante prevedere azioni concrete per salvaguardare la competitività delle nostre imprese, in primis per ridurre i costi energetici di produzione che rappresentano il principale gap nei confronti dei competitor sia europei che extraeuropei, quali Usa e Cina".