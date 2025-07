ECONOMIA DOMESTICA

Caat, scoppia la guerra dell'affitto. Serrata dei grossisti ortofrutticoli

Mobilitazione il 15 luglio, approvvigionamenti di mercati e ristoranti a rischio. Il presidente del centro agroalimentare li bacchetta: negli ultimi tre anni tra mancati adeguamenti, rilascio di tessere e voucher gratuiti avrebbero risparmiato oltre 600mila euro

Attenzione, è a rischio l’insalata. Le tavole dei torinesi infatti il 15 luglio potrebbero rimanere scoperte di frutta e verdura causa sciopero al Centro agro alimentare di Torino. La mobilitazione è stata lanciata dall’associazione piemontese grossisti ortofrutticoli – Apgo – e prevede la chiusura collettiva degli stand. Diverse sono le motivazioni della protesta, ma quella che pesa di più è legata all’aumento del costo degli affitti.

Accuse che il presidente del Caat, Fabrizio Galliati, ha prontamente rispedito al mittente prendendo carta e penna, e scrivendo una lettera dettagliata destinata in primis al sindaco di Torino, Stefano Lo Russo – visto che il Caat è una partecipata – ma anche a Camera di Commercio, Regione Piemonte e ai Comuni di Grugliasco e Rivoli. Lì si legge che negli ultimi tre anni tra mancati adeguamenti, rilascio di tessere e voucher gratuiti, i grossisti avrebbero “goduto” di risparmi per ben 609.593 euro.

I tre motivi della protesta

Ufficialmente nel mirino dell’associazione ci sarebbero l’aumento del 30% degli oneri di comprensorio e del 50% del costo di ingresso giornaliero dei clienti. A pesare più di tutto però sarebbero gli affitti che negli ultimi anni sono aumentati di circa 400.000 euro, raggiungendo quasi i quattro milioni di euro. Denunciano i grossisti.

“Non è più pensabile accettare che si continuino a chiedere sacrifici agli operatori aumentandone i canoni e gli oneri di locazione senza cercare altre soluzioni di razionalizzazione delle spese”, si legge in una nota, “La decisione dell'ente di aumentare gli oneri di comprensorio e i costi della tessera di ingresso giornaliero stride con il bilancio della società di gestione appena licenziato che rappresenta un fatturato di 6.200.000 euro e si chiude in attivo con disponibilità liquide pari a circa 4 milioni di euro e depositi bancari per circa 2 milioni”. Un bilancio che tra l’altro prima è stato approvato dal consiglio di amministrazione del Caat con voto favorevole anche del rappresentante dei grossisti.

La risposta del Caat

L’aumento è stato approvato e l’aumento ci sarà. Da quanto spiega Galliati nella lettera inviata agli organi istituzionali, tra l’altro la misura è stata condivisa con la rappresentanza dei grossisti in una riunione avvenuta lo scorso 15 maggio. Rispedita al mittente dunque la prima accusa, quella di aver assunto una decisione unilaterale.

Nel dettaglio dei costi invece il presidente del Caat entra nel merito in modo minuzioso. Il primo aspetto che viene messo in risalto è che negli anni 2023 e 2024 non vi sono stati adeguamenti contrattuali, ma, anzi, sempre in quegli anni – e nel 2025 in corso – sono state messe in campo misure a favore dei grossisti che hanno supportato economicamente le imprese. Tra queste il rilascio di tessere gratuite per i titolari grossisti, di voucher per dipendenti e infine il sopracitato mancato adeguamento degli oneri comprensoriali. Calcolatrice alla mano, facendo la somma, si arriva a un risparmio per i grossisti di 609.593 euro di cui 200.505 per le tessere gratuite per i titolari grossisti, 140.820 euro per i voucher per i dipendenti e 268.267 di mancati oneri.

A rendere necessari gli adeguamenti tanto indigesti ai grossisti ci sarebbero dei fattori che non possono essere ignorati. In primo luogo la scadenza degli appalti di vigilanza e igiene ambientale; in seconda battuta l’aumento dei costi.

24 anni senza adeguamento

Altro discorso è quello legato all’aumento del costo degli ingressi giornalieri che avrebbero subito un incremento del 50%. In questo caso Galliati spiega che era dal 2001 che questi non subivano un adeguamento Istat e che dunque dopo aver coinvolto il comitato operativo – che ha una rappresentanza degli acquirenti che avrebbe dato il proprio ok – è stato disposto l’adeguamento.

Il nodo Pnrr

In una lettera scritta in punta di penna nella quale hanno ampio risalto i numeri, Galliati chiude ricordando i lavori che in questo momento sono in avanzamento. Si parla di quelli del Pnrr che hanno l’obiettivo di ammodernare la struttura dopo 25 anni, per un investimento di 14 milioni di euro. Soldi ovviamente provenienti dalle casse dell'Unione europea. Le opere che si stanno realizzando in strada del Portone sono legate in special modo all’efficientamento energetico. Tanto che l’ambizione al termine dei lavori non è solo quella di garantire un risparmio economico ai grossisti, ma anche di produrre talmente tanta energia da essere nelle condizioni di venderla a terzi.