CRONACA VERA

Laureati composti, anzi compostabili: al Politecnico di Torino arriva la festa a impatto (quasi) zero

Una campagna di sensibilizzazione promossa con Comune e Amiat trasforma i festeggiamenti in esercizi di virtù ecologica: addio coriandoli, vietati striscioni selvaggi, spazio a bolle di sapone. Tutto condito da un decalogo green e tanta retorica sostenibile

Altro che coriandoli, spumante e petardi: oggi al Politecnico di Torino il vero traguardo non è la laurea, ma non lasciare una traccia di carbonio in giro. Addio alla gioia scomposta, largo al “Joyful Green Together”, la campagna eco-sostenibile che trasforma il giorno della laurea in un esperimento di raccolta differenziata ad alto tasso civico.

L’iniziativa – partorita dalla santa alleanza tra Poli, Comune e Amiat (Gruppo Iren) – ha un obiettivo nobile: insegnare ai neolaureati a non comportarsi da cavernicoli. Perché si sa, tra una tesi e una bottiglia di prosecco, il rischio di devastare l’ambiente è altissimo. E allora via con il decalogo del laureato ecocompatibile, un manualetto che pare scritto tra un laboratorio di ingegneria dei materiali e un gruppo scout. E le misure? Geniali. Coriandoli aboliti, sostituiti da bolle di sapone “realizzate ad hoc” – non sia mai che siano bolle qualsiasi, magari made in China! – distribuite ai candidati dottori in un gesto che sta tra la pedagogia infantile e il marketing emozionale da spot Ikea. Le bolle: simbolo perfetto della nuova classe dirigente, leggere, trasparenti e pronte a scoppiare con una folata di realtà. Poi ci sono i 24 bidoni della differenziata, disseminati strategicamente nei luoghi del sapere e già messi alla prova nella sessione primaverile, e un Amiat in assetto di guerra per ripulire i resti del “consapevole divertimento”. Non manca l’analisi scientifica: in 9 casi su 10 l’uso dei coriandoli è diminuito; in 6 su 10 ci sono state meno affissioni abusive. Resta da capire in quanti casi siano aumentate le bolle di sapone.

Ma il vero capolavoro è nelle dichiarazioni ufficiali. La vicerettrice Silvia Barbero e il collega Fulvio Corno – probabilmente freschi di brainstorming con Greta Thunberg – ci tengono a spiegare che celebrare “in modo consapevole” rafforza il senso di comunità. Ah, la comunità accademica, quella che si rispetta buttando il tappo della bottiglia nel contenitore giusto. E come poteva mancare l’assessora alla Transizione ecologica, Chiara Foglietta, in perfetta sintonia col mood: “Anche nei momenti di festa si possono adottare comportamenti alternativi”. Alternativi tipo: festeggiare senza divertirsi troppo, ché poi bisogna sanificare. Infine, Paola Bragantini, oggi paladina della spazzatura differenziata dopo anni nei rifiuti indifferenziati della politica, firma la frase che chiude il cerchio: “Creare alleanze per rafforzare la cultura ambientale delle nuove generazioni”. E niente, immaginarla a sventolare una paletta compostabile davanti a un neolaureato è l’immagine definitiva del nostro tempo.

Il messaggio è chiaro: cari studenti, lasciate ogni impulso trash voi che uscite. Il futuro sarà verde, profumato di lavanda e magari con l’etichetta eco-friendly certified. Niente coriandoli, niente bombolette, niente urla sguaiate, al più un cartello “Mi sono laureato!” fatto con cartone riciclato, scritte a inchiostro vegetale e glitter vegani. Perché oggi la laurea non è più un traguardo, ma una performance a emissioni zero.