CAMBI DI CASACCA

Centrodestra, calciomercato estivo: Forza Italia ingaggia un ex leghista

Missione romana da Zangrillo per Lanzo, l'assessore novarese giubilato un anno fa dal sindaco Canelli. Dopo Cota, la sezione cittadina di FI accoglie un altro fuoriuscito del Carroccio, facendo storcere il naso di militanti e dirigenti locali

Dopo l’addio burrascoso alla Lega, Raffaele Lanzo si prepara a una nuova avventura politica. L’ex assessore alla mobilità del Comune di Novara, silurato un anno fa dal sindaco (nonché compagno di partito) Alessandro Canelli, è ora in procinto di passare a Forza Italia. Lanzo segue così le orme di un altro ex leghista illustre della zona: l’ex governatore Roberto Cota, bossiano di ferro passato armi e bagagli tra le fila forziste. Ma militanti e dirigenti locali storcono il naso per l’ennesimo innesto da altri partiti, che li vede sistematicamente scavalcati.

Vacanze romane

Il passaggio a FI si sarebbe completato a Roma, dove Lanzo, accompagnato dall’ex consigliere provinciale Andrea Molfetta e dalla consigliera regionale Annalisa Beccaria, ieri ha incontrato il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, che ricopre anche l’incarico di segretario regionale di Forza Italia. Avrebbero fatto prima a vedersi a Moncalieri, dove il ministro risiede e torna ogni fine settimana, ma hanno preferito incontrarsi nella Capitale. Proveniente da una famiglia storicamente leghista e dotata, almeno un tempo, di un consistente consenso elettorale: il fratello Riccardo (noto per essere stato in passato anche l'avvocato del tiktoker Khaby Lame) è stato eletto consigliere regionale tra le fila del Carroccio nella scorsa legislatura ma non è più stato ricandidato dopo essere entrato in rotta di collisione con i vertici del partito.Raffaele Lanzo adesso punta suli azzurri in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, con Novara che torna al voto nel 2027.

Porte (troppo) aperte

L’imminente approdo di Lanzo però non fa contenti tutti. Di sicuro non festeggiano gli esponenti locali del partito, che si vedono un’altra volta imporsi un nome sopra la propria testa, con decisioni prese lontano da Novara, che si presenta come un potenziale concorrente interno. Era già successo pochi mesi fa con Franca Biondelli, l’ex sottosegretaria e parlamentare del Pd passata a Forza Italia grazie all’intercessione di Maurizio Gasparri, capogruppo forzista al Senato, e che ora punta a candidarsi sindaca di Borgomanero. In quel caso il segretario provinciale Diego Sozzani era rimasto spiazzato, completamente tagliato fuori da una manovra tutta romana. Avrà ingoiato nuovamente il rospo o vede di buon occhio l’ingresso dell’ex assessore leghista? Sta di fatto che FI a Novara si conferma un porto sicuro per chi vuole rifarsi una verginità politica, a prescindere da cosa ne pensino tutti coloro che nel partito ci militano da anni.