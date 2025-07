Pd, a rischio la manifestazione Iolavoro a Torino

"L'assenza di una strategia chiara mette a rischio la tradizione di Iolavoro e Worldskills, due delle più importanti manifestazioni dedicate al lavoro, all'orientamento e alle competenze professionali in Piemonte. Salta Iolavoro a Torino?". E' quanto si chiede, in una nota, il consigliere regionale del Partito Democratico Daniele Valle. "Dal 2005, con l'edizione di Torino del 2006 in occasione dei Giochi Olimpici Invernali, Iolavoro ha rappresentato un appuntamento imprescindibile per il territorio piemontese, crescendo nel tempo fino a raggiungere nel 2024 la sua 19/a edizione. Nel 2025, il festival celebrerà il suo ventesimo anniversario, consolidando il suo ruolo come la più longeva manifestazione italiana di questo genere. Con la Dgr 6-1131 del 26.05.2025, approvata con notevole ritardo, la Regione Piemonte prevedeva uno stanziamento di 1 milione di euro per finanziare il progetto unitario Iolavoro e WorldSkills Competitions per il solo 2025, nonostante le risorse fossero già disponibili nel 2024 e l'Agenzia Piemonte Lavoro avesse presentato già a dicembre 2024 un piano biennale per dare continuità agli eventi e ottimizzare le procedure amministrative per l'acquisizione dei servizi organizzativi attraverso procedure di gara pubbliche. A seguito di questa delibera l'assessore regionale al lavoro Chiorino ha deciso di eliminare per il 2025 l'edizione di Torino (la principale), quella che lei stessa definiva, nei vari comunicati stampa del 2024, 'un modello virtuoso di incontro tra domanda e offerta' e sul suo profilo social 'un successo assoluto per Iolavoro Torino', demandando alla Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro il compito di adottare i provvedimenti necessari per realizzare solo alcune edizioni minori in altre zone del Piemonte". "Le risorse stanziate (un milione di euro) - conclude Valle - sono più che sufficienti a coprire i costi organizzativi sia dell'edizione torinese che di quelle provinciali. Non si comprende, pertanto, ancora una volta, la scelta dell'Assessore di penalizzare Torino, fatto che implica anche la conseguenza di non spendere tutte le risorse disponibili. A oggi, inoltre, manca ancora un atto di indirizzo chiaro e formale da parte della Direzione regionale e le risorse stanziate con la DGR non sono state assegnate all'Agenzia Piemonte Lavoro, che si trova in grande difficoltà dal momento che l'organizzazione degli eventi richiede l'espletamento di procedure di gara ad evidenza pubblica per le forniture di materiali e servizi necessari".