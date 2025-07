Vandalizzata scuola appena ristrutturata a Collegno

Era quasi pronta per il nuovo anno scolastico dopo importanti lavori di ristrutturazione ma è stata vandalizzata in modo pesante durante la notte. È successo a Villa 6 a Collegno, l'edificio scolastico praticamente pronto per la consegna di settembre per il quale si attendeva solo la consegna degli arredi. I danni sono soprattutto al piano terreno, dove sono stati aperti gli idranti, allagati gli ambienti, bagnati i controsoffitti e rotti tutti i vetri. Inoltre, sono stati danneggiati pesantemente gli impianti, divelte centraline e apparecchiature e sono in corso verifiche più approfondite da parte dei tecnici dell'Edilizia scolastica di Città metropolitana di Torino e della ditta impegnata nel cantiere di ristrutturazione, finanziato con un costo superiore ai 5 milioni di euro. "Siamo davvero molto amareggiati e preoccupati - dice il vicesindaco metropolitano di Torino Jacopo Suppo - eravamo pronti all'inaugurazione di un polo scolastico nuovo e modernissimo, molto atteso da tutta la zona Ovest. Con il sindaco di Collegno Matteo Cavallone avevamo anche già definito alcuni open day prima dell'avvio dell'anno scolastico per far ammirare un intervento così importante". La preoccupazione maggiore adesso è per le tempistiche collegate all'avvio del nuovo anno scolastico. "Dovremo reperire d'urgenza nuove risorse non previste - spiega Suppo -, far valutare se tecnicamente sia possibile ottenere le nuove forniture in tempo e ripristinare gli impianti. I vandali hanno divelte le centraline antincendio, gli antifurto. Gli impianti sono tutti da riverificare e ripristinare e andrà valutato con il Comune di Collegno il tema della sicurezza notturna del Parco della Certosa perché già in passato sono avvenuti spesso danneggiamenti ai nostri edifici scolastici presenti nel parco".