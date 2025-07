Piccoli Comuni, Anci "bene ministro Foti su Piano aree interne"

Si è svolta presso la sede Anci, la riunione della Consulta nazionale piccoli Comuni, presieduta dal coordinatore nazionale e sindaco di San Benedetto Val di Sambro, Alessandro Santoni. Molti i temi all'ordine del giorno, dalle aree idonee per impianti eolici e fotovoltaici alle politiche per i Comuni a misura di famiglia. In particolare il dibattito si è soffermato sulla recente emanazione del Piano strategico nazionale delle Aree interne, argomento molto sentito dai piccoli Comuni. "La Consulta, dopo alcuni giorni di forte preoccupazione per un passaggio non condivisibile contenuto in un allegato del Piano - ha dichiarato il coordinatore Santoni - ha appreso con soddisfazione che il ministro per gli Affari europei, Pnrr e Politiche di coesione, Tommaso Foti, si è reso disponibile a rivedere alcuni contenuti del documento riconvocando una nuova cabina di regia. Per tale motivo e per l'impegno a valorizzare al meglio gli interventi a favore delle aree interne ringraziamo il ministro, il quale ha evidenziato come il tema debba essere centrale e trattato con rinnovata attenzione". Nel nostro Paese le aree interne sono rappresentate dal 53% del totale dei Comuni, vi risiede il 23 % della popolazione (oltre 13 milioni di abitanti), e occupano una porzione di oltre il 60% del territorio nazionale. Soddisfazione è stata espressa anche da parte dei rappresentanti regionali, che hanno rinnovato la disponibilità della Consulta a contribuire ad ogni miglioramento possibile del Piano attuale e alla definizione delle azioni per il futuro. Proposte e azioni, in continuo aggiornamento, che Anci ha indicato nell'Agenda Controesodo, volta soprattutto ad invertire il drammatico trend dello spopolamento. "Questa problematica - ha concluso il sindaco Santoni - va affrontata con una lettura che non può considerare alcuni piccoli Comuni come destinati ad uno spopolamento irreversibile, e quindi ad un totale abbandono. I piccoli Comuni delle aree interne non sono un problema, ma un potenziale nascosto da valorizzare a vantaggio del sistema Paese". La Consulta dei piccoli Comuni ha quindi espresso apprezzamento al Consiglio nazionale Anci ed al presidente Manfredi perché, nei lavori della recente riunione di Napoli, è stata sottolineata più volte l'importanza dei Comuni delle aree Interne, assieme all'intenzione di svolgere un prossimo Consiglio nazionale proprio in uno di questi territori.