Udc: Cesa nominato presidente, partito forte e radicato

Nel corso del Consiglio Nazionale dell'Unione di Centro, riunito oggi a Roma presso l'Hotel Crowne Plaza, Lorenzo Cesa è stato nominato all'unanimità come presidente dell'Unione di Centro su proposta di Antonio De Poli. "E' una transizione - ha dichiarato nel suo intervento - Il nostro partito è forte, coeso, radicato e capace. Continuerò a essere presente, come presidente, con costanza e discrezione per continuare a consigliare e supportare il partito".