CRONACA VERA

Esplosione nella palazzina, Zippo: "Sono stato io, mi vergogno"

L'uomo, responsabile della tragedia a Torino che è costata la vita a un giovane 33enne, attualmente ricoverato al Cto di Torino, è stato sottoposto all'interrogatorio di garanzia. Il suo avvocato contesta l'accusa di omicidio volontario: "È troppo"

“Sì, sono stato io, mi vergogno”. Poche parole che trapelano dall’ospedale Cto di Torino dove questa mattina si è svolto l’interrogatorio di garanzia di Giovanni Zippo, la guardia giurata 40enne accusata di omicidio volontario per lo scoppio di un palazzo in via Nizza la notte del 30 giugno.

L’uomo, da quanto hanno appurato gli investigatori, ha utilizzato del liquido infiammabile per dare fuoco all’abitazione di Madalina Ionela Hagiu. Incendio che avrebbe provocato l'esplosione che ha danneggiato tre scale dell'edificio. Alla base della vendetta la gelosia nei confronti della donna con la quale intratteneva una relazione all’insaputa del fidanzato di lei.

Il bilancio dell’esplosione di quella notte è drammatico. Oltre ai cinque feriti e ai tanti sfollati, c’è soprattutto una vittima, Jacopo Peretti, 33enne, che è stato travolto dalle macerie mentre dormiva. Per questo motivo l’accusa sollevata contro Zippo è quella di omicidio volontario.

“Non voleva provocare l'esplosione”, ha spiegato l’avvocato di Zippo, Basilio Foti, “Per lui questo era un dispetto a una persona che l'ha sfruttata. La situazione gli è scappata di mano. Non voleva uccidere. Non poteva immaginare che potesse verificarsi l'esplosione, l'accusa di omicidio volontario per il mio cliente è troppo”.