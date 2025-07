Alessandria, Cgil lancia da piazza la "vertenza Piemonte"

Precariato, sicurezza sul lavoro, diritto di vivere una condizione migliore. Ma anche di tutti i cittadini di avere una sanità che risponda ai problemi; trasporti che garantiscano la mobilità; una casa. Sono stati i temi dei recenti referendum, riportati in piazza, oggi ad Alessandria, dalla Cgil nel presidio in piazzetta della Lega. "La campagna referendaria ci lascia la consapevolezza che le nostre rivendicazioni - hanno sostenuto dalla Camera del Lavoro - hanno un riscontro nel Paese e abbiamo saputo mobilitare attivisti, ma anche soggetti esterni al sindacato. In Piemonte, seppure in modo non omogeneo, il dato dell'affluenza è stato migliore rispetto alla media nazionale. Proprio per valorizzare questa esperienza l'Assemblea Generale regionale ha impegnato tutte le strutture a proseguire su questa linea, lanciando una vera e propria 'Vertenza Piemonte' con i 3 punti fondanti di un lavoro dignitoso, la battaglia contro il declino economico, la difesa dei servizi essenziali". Da settembre, come precisato dal segretario provinciale Franco Armosino, sarà aperta una grande vertenza sociale "per rimanere in mezzo alle persone e continuare a parlare con tutti. La provincia alessandrina è sempre più anziana e ha bisogno sempre più di servizi".