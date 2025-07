URNE VIRTUALI

Meloni cala, Schlein resta al palo

Fratelli d'Italia perde più di un punto e scende sotto il 30%, ma il Pd non ne approfitta e si ferma al 22,6. Guadagnano mezzo punto i pentastellati, che passano dal 12,2 al 12,7. Forza Italia e Lega sotto il 10. La Supermedia dei sondaggi della settimana

Fratelli d’Italia perde più di un punto, cala anche il Partito democratico, mentre il Movimento 5 Stelle cresce di mezzo punto rispetto a due settimane fa. Queste le rilevazioni della Supermedia realizzata da Youtrend e Agi, che registra le performance dei partiti politici italiani. Facendo emergere qualche dato interessante.

Meloni in calo, Schlein non ne approfitta

Dopo mesi di crescita pressoché costante, nonostante la congiuntura internazionale tutt’altro che semplice e le sfide di politica interna tra referendum e amministrative, per Fratelli d’Italia arriva una decisa battuta d’arresto: se due settimane fa il partito della premier Giorgia Meloni veniva stimata al 30,3%, nell’ultima rilevazione perde più di un punto, scendendo al 29,1. Un segnale da cogliere, ma che difficilmente creerà allarmi dalle parti di Via della Scrofa, anche perché il suo diretto concorrente, il Pd, non ne approfitta: il partito guidato da Elly Schlein è a sua volta in calo, anche se solo di tre punti decimali, passando dal 22,6% di due settimane fa al 22,3 di oggi. Il divario tra i due partiti si riduce a meno di 7 punti, ma FdI resta saldamente al primo posto.

Crescono i 5s

Chi registra una discreta crescita è invece il Movimento 5 Stelle, che in due settimane guadagna mezzo punto e passa dal 12,2 al 12,7%. Il partito dell’ex premier Giuseppe Conte aumenta il margine sugli inseguitori stabilizzandosi come terzo partito, visto che Forza Italia perde lo 0,2% e scende poco sotto il 9%, attestandosi all’8,9. Cresce invece – anche se di poco – la Lega, che sale all’8,5% (+0,2 rispetto a due settimane fa). Stabile al 6,4% Alleanza Verdi-Sinistra, mentre nell’area centrista le variazioni sono minime: Azione guadagna due punti decimali (da 3,1 a 3,3%) mentre Italia Viva scende dello 0,1 attestandosi al 2%. Cresce lievemente anche +Europa, che passa dall’1,6 all’1,8%, mentre scende sotto la soglia dell’1% Noi Moderati, stimato allo 0,9%.

Il confronto tra le coalizioni

Nel complesso il centrodestra perde l’1,3% rispetto a due settimane fa, fermandosi al 47,3%. Si avvicina così il “campo largo”, adesso distante solo 4 lunghezze, attestato al 43,3%. Salirebbe al 48,6% includendo anche l’ex Terzo Polo con Italia Viva e Azione, replicando a livello nazionale il “modello Genova” che ha portato all’elezione di Silvia Salis a sindaca di Genova. Ma in questi casi, si sa, la somma non fa mai il totale.

NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 26 giugno al 9 luglio, è stata effettuata il giorno 10 luglio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (30 giugno), Ipsos (28 giugno), Ixè (26 giugno), SWG (data di pubblicazione: 30 giugno e 7 luglio) e Tecnè (27 giugno, 4 e 5 luglio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.