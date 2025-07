Più treni collegano il Piemonte con Milano

Treni verso Milano ogni due ore da Asti, Alessandria e Novi Ligure e ogni trenta minuti da Tortona: sono queste le principali conseguenze dell'importante protocollo d'intesa che potenzia i collegamenti ferroviari tra Piemonte, Lombardia e Liguria. A firmare il documento sono stati questa mattina a Genova, nella sede della Regione Liguria, gli assessori regionali ai Trasporti Marco Gabusi (Piemonte), Franco Lucente (Lombardia) e Marco Scajola (Liguria). Il protocollo, che avrà durata quinquennale, prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro permanente con un rappresentante designato per ciascuna Regione e rappresenta il risultato di un lavoro sinergico avviato da alcuni mesi, in collaborazione con Rfi, Trenitalia e Trenord, e che prevede una vera e propria rivoluzione dell'offerta ferroviaria. Un collegamento ogni due ore, andata e ritorno, da Asti e Alessandria a Milano Centrale, con fermate unicamente a Tortona, Voghera e Pavia. Collegamenti ogni due ore tra Novi Ligure e Milano Greco Pirelli. Distribuzione giornaliera migliore e più ampia da Alessandria. Un collegamento giornaliero ogni mezz'ora da Tortona a Milano Rogoredo. "Per molti anni il Basso Piemonte è stato marginale nelle politiche trasportistiche della Regione Piemonte. La Giunta Cirio ha deciso di invertire la rotta, e questo protocollo ne è la testimonianza. Da dicembre Asti, Alessandria e Novi Ligure avranno collegamenti diretti ogni due ore con Milano e Tortona, beneficiando anche dei collegamenti liguri, arriverà entro un anno a servizi ogni mezz'ora sempre sul capoluogo meneghino", puntualizza l'assessore Gabusi. "Un protocollo di grande importanza - dice l'assessore Lucente -, frutto del lavoro sinergico tra Lombardia, Liguria e Piemonte e che mira ad un deciso potenziamento dell'offerta ferroviaria tra Milano e Genova, coinvolgendo il Basso Piemonte con le nuove tratte su Asti e Novi Ligure. Un impegno notevole, che risponde in pieno alle esigenze di tratte ferroviarie particolarmente frequentate da pendolari, lavoratori, studenti e turisti". "Quella odierna è una giornata storica per la Liguria e, più in generale, per il Nord-Ovest del Paese - dichiara l'assessore Scajola -. Genova e la Liguria avranno, da dicembre, un treno ogni ora per Milano con arrivi alternati alla stazione Centrale e a Greco Pirelli da cui collegarsi facilmente con l'aeroporto di Linate". L'obiettivo, messo oggi nero su bianco, è anche quello di proseguire su questa linea, anche una volta terminati i grandi lavori infrastrutturali in corso in vista dell'apertura del quadruplicamento della linea Milano Rogoredo-Pieve Emanuele e del Terzo Valico dei Giovi.