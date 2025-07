SPORT & POLITICA

Giustizia sportiva, Berruto fischia il fallo

Il deputato piemontese Pd, ex ct dell'Italvolley, chiede un’indagine parlamentare sul sistema delle sanzioni sportive: “Usato come clava dalle federazioni”. Le reazioni di Gravina e Petrucci, mentre Abodi prova a disinnescare con un tavolo tecnico

Nel grande e spesso torbido mondo della giustizia sportiva qualcosa si muove, e a sorpresa lo fa su due binari paralleli: quello del governo e quello dell’opposizione. Una convergenza tanto inattesa quanto sospetta. Da un lato il deputato dem piemontese Mauro Berruto, ex ct della nazionale di volley oggi responsabile Sport del Pd, lancia la proposta di un’indagine conoscitiva in seno alla VII Commissione Cultura e Sport della Camera. Dall’altro, fonti vicine al ministro Andrea Abodi sussurrano la nascita imminente di un gruppo di lavoro “misto” tra Ministero, Coni e Comitato Paralimpico, con l’obiettivo – udite udite – di mettere mano alla riforma della giustizia sportiva.

Una bomba, quella sganciata da Berruto, che ha subito fatto alzare il telefono a due pesi massimi dello sport italiano: Gabriele Gravina, numero uno della Figc, e Gianni Petrucci, storico ras della Fip. Il primo si è detto “sconcertato” e ha sfidato Berruto a fare nomi e cognomi se davvero fosse a conoscenza di storture così gravi nel sistema. “Questa continua delegittimazione degli organi della giustizia sportiva non è accettabile”, ha tuonato Gravina all’Ansa. Petrucci invece ha scelto l’arma dell’ironia, che sa essere più tagliente di un’accusa: “Ci hanno tolto i club professionistici, ora vogliono toglierci anche la giustizia sportiva e gli arbitri. Lasciateci almeno la parola!”.

Ma cosa c’è dietro l’iniziativa del parlamentare Pd? “Credo sia il momento di normare un sistema che è sfuggito di mano – ha detto Berruto – usato spesso come clava per demolire gli avversari delle governance federali, in fantomatici tribunali dove i giudici sono nominati da chi dovrebbe essere giudicato”. Altro che “proposta costruttiva”, come la definisce lui stesso: è dinamite pura, che punta dritto al cuore dell’autonomia sportiva e ai piccoli (grandi) poteri che si annidano nei Palazzi delle federazioni.

Il piano prevede quattro mesi di audizioni in Commissione – ministro dello Sport, presidenti federali, atleti, giudici, procuratori, esperti di diritto – e poi due mesi per tirare le fila e scrivere un documento che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe fungere da base per una riforma da incardinare in Parlamento.

Il governo, dal canto suo, cerca di non farsi scavalcare. Dal ministero di Abodi filtra che la formazione del gruppo di lavoro per la giustizia sportiva sarebbe questione di “giorni”. E assicurano che tutto avverrà “nel rispetto dei ruoli e dell’autonomia”. Ma il tempismo, si sa, in politica è tutto. E il sospetto è che si voglia arrivare per primi, sfilando all’opposizione la bandiera della riforma. Anche perché, nel frattempo, il dossier è già incandescente.

In tutto questo, aleggia l’anomalia della mancata nomina ufficiale di Luciano Buonfiglio, fresco di elezione alla presidenza del Coni. Una nomina che, precisano sempre dal ministero, arriverà solo dopo il passaggio “conoscitivo” nelle commissioni parlamentari (le stesse che esamineranno la proposta Berruto), accompagnato proprio dal ministro Abodi. Un passaggio voluto da Palazzo Chigi per “ripristinare” la prassi del parere non vincolante del Parlamento. Poi, dopo il voto, la palla passerà al Quirinale per la firma del decreto.

Nel frattempo, lo sport italiano si guarda allo specchio e si scopre più politico che mai. Altro che campo e prestazioni: oggi si gioca tutto nei corridoi delle commissioni e nei salotti ministeriali. E tra chi fiuta l’occasione per una riforma vera e chi teme di perdere il trono, la partita è appena cominciata. Ma le squadre, questa volta, non sono quelle che vanno in campo negli stadi.