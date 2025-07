FINANZA LOCALE

"Basta strette sui Comuni". Manfredi incalza Giorgetti

Più oneri e meno coperture finanziarie allarmano gli enti locali. Taglio di 8 miliardi sui fondi per gli investimenti. Soldi attesi per minori e disabili. Meno erogazioni europee. Il presidente Manfredi al titolare del Mef: "Prossima legge di Bilancio non restrittiva"

Caro ministro ti scrivo, ma non mi distraggo manco un po’. Anzi la stessa preoccupata attenzione sua e tutti i sindaci del Paese che rappresenta, il presidente di Anci Gaetano Manfredi la sollecita, insieme a conseguenti efficaci rassicurazioni, a Giancarlo Giorgetti.

Nella lettera con cui chiede un incontro al titolare del Mef, il sindaco di Napoli alla guida dell’associazione dei Comuni italiani avrebbe naturalmente anticipato i temi di un colloquio che facilmente non sarà l’unico per affrontare con debito anticipo la legge di Bilancio 2026-2028 e individuare “spazi e soluzioni per una politica finanziaria non restrittiva” per le amministrazioni locali.

Fasce tricolori a Napoli

I timori che, invece, restrittiva e non poco possa esserlo ci sono e per nulla infondati. In gran parte sono emersi e manifestati nella riunione del Consiglio Nazionale dell’Anci svoltosi pochi giorni fa non come usualmente a Roma, bensì a casa del presidente, nel complesso monumentale partenopeo di Santa Maria la Nova.

Lì, tra chi c’era come il primo cittadino di Bologna Matteo Lepore e chi s’è palesato in videocollegamento come il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il collega milanese Beppe Sala e quello capitolino Roberto Gualtieri, è emersa tutta la preoccupazione per quell’“accentuarsidi una legislazione sia statale, sia regionale che introduce oneri e obbligo a carico dei Comuni” che, come riporterà Manfredi nella lettera a Giorgetti pone seri interrogativi per il fatto di “non far fronte alle conseguenti coperture o limitandosi a stanziare importi insoddisfacenti e instabili”.

Il rischio per le amministrazioni comunali, da quelle metropolitane ai piccoli centri, di trovarsi col collo in un nodo scorsoio pronto a stringersi senza avere gli strumenti per evitarlo è considerato alto. E ad attenuare la non ingiustificata premonizione non contribuisce certo un altro punto emerso a Napoli e dal sindaco-presiedente trasmesso a Roma, destinatario il Mef.

Incognita post Pnrr

Dal Consiglio Nazionale è stata espressa “seria preoccupazione per la riduzione di oltre 8 miliardi di euro per investimenti fino al 2037”, un taglio che a detta degli amministratori locali non potrà che deprimere l’economia e rimettere in discussione la programmazione e la progettazione riattivate negli ultimi anni anche grazie alle risorse del Piano di ripresa e resilienza.

Dalla riunione di Napoli la richiesta al Governo di ripristino del fondo per i piccoli Comuni azzerato dalla scorsa legge di Bilancio, ma anche rendere immediatamente disponibili i fondi per i minori italiani non accompagnati e per l’assistenza ai disabili, “milioni di euro – rimarcano gli amministratori locali – che mettono a rischio la tenuta dei bilanci comunali”.

I 105 milioni del Piemonte

Un quadro a tinte fosche, quello che si prefigura per i Comuni, che già non navigano in ottime acque tra tagli di risorse e aumento di competenze, che rischia di contenere anche il paventato taglio dei fondi di coesione dell’Unione Europea destinati alle Regioni. Con inevitabile effetto a cascata sui Comuni. Fondi, per dare un esempio del loro impiego, che il Piemonte ha destinato a un progetto per ciascuno dei suoi Comuni ripartendo 105 milioni garantendo per ogni amministrazione comunale un minimo di 50mila euro.

Servizi a rischio

Garanzie sulla possibilità di proseguire gli investimenti avviati con il Pnrr, ma anche rassicurazioni concrete circa il rischio di pesanti tagli che potrebbero in molti casi porre in discussione le stesse risposte in termini di servizi che i Comuni debbono ai loro cittadini e, non da ultima, una flessibilità sui bilanci che leggi dello Stato, a partire dalla prossima finanziaria, troppo restrittive potrebbero porre in seria difficoltà.

È questa l’agenda ribadita da Napoli, ma già anticipata per la parte che riguarda i fondi Ue e le politiche di coesione lo scorso aprile a Torino alla presenza del vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto.